Slovenský zväz pekárov sa rozšíril o nových členov

Bratislava 28. júna 2022 – Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) bude zastupovať záujmy ďalších 200 zamestnancov v sektore. Informoval o tom Milan Lapšanský, predseda SZPCC.



Rady svojich členov zväz podľa neho rozšíril o spoločnosti Tina Plus, Floril, Taliansku pekáreň Bageta, MPC Cessi. Tie sa zaoberajú produkciou rôznych výrobkov od chleba, bagiet, cestovín, zákuskov až po oblátky a do štátneho rozpočtu prispievajú prostredníctvom daní a odvodov každoročne viac ako miliónom eur.



"Našu vyjednávaciu silu sme zvýšili o spoločnosti, ktorých celkové ročné tržby sa spolu blížia k hranici 20 miliónov eur a zamestnávajú viac ako 200 ľudí naprieč Slovenskom. Aj naďalej budeme aktívne komunikovať, rokovať a v prípade potreby upozorňovať na nečinnosť štátu či politikov. Slovenským spotrebiteľom totiž chceme ponúkať kvalitné potraviny za prijateľné ceny a s nízkou uhlíkovou stopou. To však za aktuálne rastúcich cien vstupov bez podpory štátu a zmien legislatívy nie je možné," uviedol Lapšanský.



SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.