Slovenský zväz včelárov: Výskyt hniezda sršňa ázijského treba nahlásiť

Bratislava 3. októbra (TASR) - Výskyt hniezda sršňa ázijského, ktorého nález sa pred krátkym časom potvrdil aj na Slovensku, treba nahlásiť. Uviedol to Pavel Fiľo, predseda Slovenského zväzu včelárov (SZV), na sociálnej sieti.



"Nemali by sme robiť paniku. Obyvateľstvo sa nemá momentálne čoho báť. Sršeň neútočí na ľudí v takom zmysle, že letí okolo a chce napadnúť človeka. Iná vec je, ak niekto uvidí hniezdo, vtedy by mal ustúpiť dozadu a nahlásiť to," zdôraznil.



Fiľo dodal, že ak ide o sršňa ázijského, tak už len priblíženie sa k hniezdu môže predstavovať veľmi vážne riziko útoku na osobu. "On je najnebezpečnejší pre opeľovačov (najmä včely), ale nakoniec zničí aj iný hmyz," uzavrel predseda SZV.