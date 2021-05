Slovenský zväz výrobcov tepla: Novela môže niektorým zvýšiť cenu tepla

Bratislava 10. mája (TASR) – Novela zákona o tepelnej energetike, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložila skupina koaličných poslancov, môže niektorým domácnostiam zvýšiť cenu tepla. V pondelok na to upozornil Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) s tým, že predložený návrh je zároveň v rozpore so smernicou EÚ a strategickými materiálmi SR.



Teplárne, ktoré zabezpečujú centralizované zásobovanie teplom, by podľa predloženého návrhu už nemali mať právo zastaviť stavebné konanie pri povoľovaní výstavby nových zdrojov tepla na vymedzenom území. Po novom by mali byť iba účastníkmi stavebného konania.



Teplári vyzvali predkladateľov návrhu na odbornú diskusiu, pretože novela zákona je podľa nich v rozpore so strategickými materiálmi a "vracia Slovensko o 15 rokov späť". "Prioritou je čisté ovzdušie a najefektívnejšie zabezpečenie tepla pre domácnosti," uviedol SZVT.



Predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš pripomenul záväzky Slovenska v súvislosti s dekarbonizáciou. "Čím menej komínov bude v meste a viac budov bude napojených na systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT), tým skôr sa dosiahne ich dekarbonizácia," uviedol Janiš. "V Národnom programe znižovania emisií SR sa uvádza, že 26.680 domácností sa dá relatívne ľahko pripojiť na systém CZT, ktoré sú jedným z najefektívnejších spôsobov zabezpečenia tepla pre domácnosti. Ide o efektívne a motivačné nástroje, vrátane odstránenia diskriminácie obyvateľstva zásobovaného teplom z CZT má v rukách vláda," dodal.



Teplári pripomenuli, že systémy CZT sú kľúčovým nástrojom, ktorý majú mestá k dispozícii. Pripravovaná novela podľa SZVT nesmie spôsobovať rozpor s energetickou politikou SR.