Slovenský zväz výrobcov tepla oslavuje 25. výročie svojho založenia

Bratislava 18. decembra (TASR) - Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) oslavuje tento rok 25. výročie svojho založenia. Zväz vznikol v roku 1998 a rok na to mal 60 členov. Dnes združuje viac ako 100 výrobcov a dodávateľov tepla, ktorí zo systémov Centrálneho zásobovania teplom (CZT) zabezpečujú teplo pre vyše 761.000 domácností, čo je 42 % obyvateľov Slovenska, prostredníctvom približne 3500 kilometrov rozvodov tepla, informoval zväz v pondelok.



Budúcnosť našej energetiky vidíme v tom, že musíme ísť svojím tempom modernizácií, inovácií na našom energetickom pôdoryse, teda na stabilných zdrojoch," uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš. "Musíme sa zamerať na ekologické, efektívne a cenovo dostupné riešenia," dodal.



Na dosiahnutie tohto cieľa musí podľa neho sektor CZT pokračovať v modernizácii, inovovať a investovať do udržateľných riešení tak, aby boli systémy CZT súčasťou inteligentných energetických mikrosietí miest a mestských častí. Kľúčovým partnerom na dosiahnutie úspechu je podľa Janiša miestna samospráva, ktorá má "v rukách" územný plán a koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.



Kľúčovou aktivitou zväzu je podľa neho ochrana systémov CZT, ktoré sú vybudované takmer vo všetkých väčších mestách a vo viacerých obciach. Ide podľa neho o najekologickejší a najefektívnejší spôsob dodávky tepla do husto osídlených lokalít.



"Dnes však viac ako inokedy platí, že myslime globálne, ale konajme lokálne, zachovajme si, čo máme k dispozícii v energetike, na tom stavajme, nič nelikvidujme, keď tento zhon pominie, budeme radi, že sme si to nezlikvidovali. Slovensko má dnes vybudovanú vzácnu energetickú infraštruktúru, ktorú nám závidia aj v zahraničí," konštatoval Janiš.