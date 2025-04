Slovenských turistov láka Japonsko, počet odletov vzrástol o 54 %

Bratislava 27. apríla (TASR) - Slovenských dovolenkárov čoraz viac láka Japonsko. Podľa predajcu leteniek Kiwi.com o tom svedčí výrazný nárast zakúpených leteniek v tomto roku. Počet odletov sa v tomto roku zvýšil o 54 %. Letenky do Japonska sú v porovnaní s vlaňajškom v priemere lacnejšie o 9 %.



Záujem Slovákov o Japonsko je podľa predajcu leteniek v tomto roku spojený aj so svetovou výstavou Expo 2025, ktorá sa koná v Osake. „Významná udalosť, akou je Expo, ovplyvňuje aj cestovné plány Slovákov. Záujem o nové technológie a inovácie, kultúrne obohatenie a reprezentácia Slovenska na medzinárodnej scéne motivuje ľudí cestovať aj do vzdialenejšej cudziny. Expo ponúka jedinečnú príležitosť na cestovanie a spoznávanie nových destinácií, čo je pre mnohých Slovákov atraktívne. Predaj leteniek tomu nasvedčuje, Slováci v krajine trávia dlhší čas a rezervácie uskutočňujú bližšie k dátumu odchodu,“ uviedla hovorkyňa Kiwi.com Daniela Chovancová.



Doplnila, že slovenskí turisti čoraz častejšie kombinujú návštevu viacerých ázijských krajín a Japonsko sa stáva medzizastávkou pri ceste po Vietname, Thajsku či Kórei. Analýza cestovných trendov tiež ukázala, že okrem európskych letísk v Budapešti či Viedni čoraz viac turistov začína svoju cestu do Japonska v Ázii.



S tým podľa predajcu leteniek súvisí aj dĺžka pobytu turistov v Japonsku. Tí, ktorí do krajiny cestujú priamo z Európy, zvyčajne v Japonsku strávia viac ako týždeň. Naopak, 40 % slovenských cestovateľov, ktorí do Japonska prilietajú v rámci cesty po juhovýchodnej Ázii, si na návštevu vyhradia maximálne šesť dní.