Slovenským dodávateľom pomáha v ťažkých časoch LIDL

Bratislava 18. februára (OTS) - Kríza spojená so šírením nového koronavírusu ťažko zasiahla mnohých, ohrození sú aj malí slovenskí výrobcovia. Príjmy firiem, ktoré svoje výrobky v mnohých prípadoch aj priamo predávajú a zamestnávajú ľudí v regiónoch, sa už dlhé mesiace blížia k nule. A práve týmto ohrozeným dodávateľom sa Lidl rozhodol podať pomocnú ruku. Formulár na poslanie svojej ponuky nájdu na odkaze: www.lidl.sk/vyrobenenaslovensku. Najnovšie už od marca zaradí Lidl do svojho stáleho sortimentu Kúpeľné oblátky od bardejovskej firmy ZAPA BJ s.r.o.Firma Pavla Zámborského vyrába tradičnú pochúťku už viac ako štvrťstoročie.opísal zrod firmya pokračoval: „Aj bardejovské oblátky však, žiaľ, pocítili negatívne dopady koronakrízy. Miestne kúpele boli po väčšinu minulého roka obsadené iba na zlomok svojej celkovej kapacity, trhy či jarmoky sa prakticky zo dňa na deň prestali organizovať. Pocítila to aj firma, ktorá v závislosti od sezóny zamestnáva až do dvadsať ľudí. „vysvetlilLidl dlhodobo hľadá nových slovenských dodávateľov pre svoje predajne.vysvetlil, konateľ diskontu zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu. Najnovším príkladom spolupráce Lidla s lokálnym výrobcom sú práve bardejovské oblátky, ktoré sa od marca stanú súčasťou stálej ponuky diskontu. „“ uzavrel. Vo všetkých 147 predajniach Lidla nájdu zákazníci už onedlho lieskovoorechové a čokoládové kúpeľné oblátky a taktiež kakaové trojhranky.Diskont nedávno predstavil novú privátnu značku Slovenskô, ktorá sa sústredí na tradičné a regionálne slovenské výrobky. Lidl spolupracoval v roku 2020 s takmer 220 lokálnymi dodávateľmi, ktorým za ich výrobky zaplatil 380 miliónov eur v nákupných cenách. Ide o bezmála 19% nárast, alebo inak povedané, slovenskí výrobcovia dostali od Lidlu v roku 2020 o 60 miliónov eur viac ako v roku 2019. Domáci dodávatelia zároveň zaviezli najviac potravinového tovaru pre slovenský Lidl, až tretinu. Na druhej priečke sa umiestnili firmy z Českej republiky s viac 20-percentným podielom.