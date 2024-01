Slovenským e-shopom rástli vlani objednávky aj obrat

Bratislava 17. januára (TASR) - Slovenským e-shopom rástol vlani počet objednávok aj obrat, koniec minulého roka bol silný. Vyplýva to z informácií spoločnosti Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie vyše 5800 slovenských e-shopov.



"Celkový obrat e-shopov na Shoptete sa za rok 2023 zvýšil na 365 miliónov eur. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 27 %," priblížil Ivo Mrena, riaditeľ marketingu v spoločnosti Shoptet.



"Malé a stredné e-shopy si udržujú stabilný rast a stávajú sa čoraz silnejšou konkurenciou aj pre väčšie spoločnosti. Ich výhodou je schopnosť rýchlejšie sa prispôsobiť, neraz aj lepší zákaznícky servis či schopnosť kupujúcemu dobre poradiť," zdôraznil.



Priblížil, že v roku 2023 sa výrazne zvýšil aj počet objednávok, a to na viac ako 4,9 milióna, medziročne ide o nárast o vyše tretiny. Napriek výrazne vyššiemu celkovému obratu sa vlani medziročne znížila priemerná cena jedného nákupu. V roku 2023 predstavovala necelých 75 eur, čo je o 4 eurá menej ako v roku 2022.



"Môže to naznačovať, že v týchto ekonomicky zložitejších časoch si ľudia nákupy radšej rozvrhnú v čase a snažia sa vyhnúť utrácaniu vyšších súm naraz," vysvetlil Mrena.



Už tradične bol podľa neho obratovo najsilnejším mesiacom november s akciami Black Friday a začínajúcimi vianočnými nákupmi. "Druhým najsilnejším bol december 2023. Vrchol v nákupoch pritom bol o päť dní skôr ako v roku predtým, a to už 11. decembra. Následne po 19. decembri nastal značný pokles. Zaujímavosťou je, že v decembri minulého roka ľudia najviac nakupovali v pondelky, v roku 2022 boli najpopulárnejšie piatky," spresnil.



Tretím najsilnejším mesiacom bol podľa Mrenu október. Naopak, najslabším mesiacom, čo sa týka obratu, bol február. To je sčasti dané menším počtom dní a sčasti ide aj o určité preklenovacie obdobie medzi povianočnými výpredajmi a novou sezónou.



Najväčší nárast v roku 2023 zaznamenal segment parfumov a kozmetiky, až o 63 %. "V tejto oblasti je nákup veľmi jednoduchý, najmä ak človek používa tie isté výrobky opakovane. Keď si zvykne na pohodlie a často aj nižšie ceny online, neraz radšej tovar objedná, ako by mal chodiť do obchodu a prípadne zaň zaplatiť aj vyššiu sumu. Plus, internetoví predajcovia často ponúkajú aj značky, ktoré v bežnej predajni nemožno kúpiť," podčiarkol.



O viac ako polovicu sa podľa neho zvýšil predaj detských potrieb, auto-moto segment stúpol o 38 %. Viac sa objednávala aj móda a doplnky. "Pokles, aj keď nie veľmi výrazný, sme zaznamenali v segmente elektroniky," doplnil riaditeľ marketingu Shoptet.



Mrena dodal, že z hľadiska celkového obratu bol vlani najsilnejším Bratislavský kraj, najrýchlejšie rastúcim Košický. V obrate rastú aj všetky ostatné kraje s výnimkou Prešovského, ktorý stagnuje.