Slovinská centrálna banka odhaduje pokles ekonomiky o 6,5 %

Ľubľana 8. júna (TASR) - Slovinská ekonomika klesne tento rok v dôsledku problémov spojených s pandémiou nového koronavírusu pravdepodobne o 6,5 %. V roku 2021 by už mala zaznamenať rast, jeho tempo však tohtoročný rozsah poklesu nevykompenzuje. Uviedla to v pondelok slovinská centrálna banka.



Najnovší odhad vývoja ekonomiky je tak stabilnejší v porovnaní s prognózou z konca marca, keď centrálna banka počítala s poklesom od 6 % do 16 % v závislosti od dĺžky opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. V decembri minulého roka, keď Európa ešte netušila, aký vývoj bude v jarných mesiacoch nasledovať, počítala slovinská centrálna banka s tohtoročným rastom ekonomiky na úrovni 2,5 %, informovala agentúra Reuters. V minulom roku vzrástla ekonomika o 2,4 %.



Banka zároveň uviedla, že na budúci rok by sa ekonomika mala vrátiť k rastu. Ten by mal však dosiahnuť iba 4,9 %, takže tohtoročný pokles v plnej miere nevymaže. V roku 2022 očakáva banka rast o 3,6 %.



"Kľúčovým faktorom je pandémia. V našej prognóze vychádzame z predpokladu, že pandémiu sa podarí úspešne zvládnuť a opatrenia, ktoré budú potrebné do budúcnosti, nebudú také striktné ako doteraz," povedal na tlačovej konferencii viceguvernér centrálnej banky Jožef Bradeško. Ako dodal, odhad okrem toho vychádza aj z predpokladu, že v budúcom roku sa nájde medicínske riešenie na nový koronavírus.



Slovinský export by mal v tomto roku klesnúť o 12,6 % a v roku 2021 počíta banka s jeho rastom o 7,5 %. Vývoz je pre slovinskú ekonomiku kľúčový, keďže krajina exportuje až 80 % svojej produkcie, väčšinou do štátov Európskej únie.



Centrálna banka zároveň zverejnila odhad vývoja inflácie. Tento rok očakáva nulový rast spotrebiteľských cien, najmä v dôsledku nízkych cien energií. Na porovnanie, v roku 2019 dosiahla miera inflácie v Slovinsku 1,7 %. V nasledujúcom roku očakáva centrálna banka infláciu na úrovni 1,3 %.