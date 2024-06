Slovinská centrálna banka zlepšila odhad tohtoročného rastu ekonomiky

Ľubľana 11. júna (TASR) - Slovinská centrálna banka zlepšila vyhliadky rastu slovinskej ekonomiky na tento aj budúci rok. Zároveň prezentovala lepšie než pôvodne odhadované údaje v oblasti inflácie. Aj v tomto prípade banka očakáva priaznivejšie údaje - ako v tomto, tak v budúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy slovinskej agentúry STA.



Centrálna banka oznámila, že najnovšie očakáva tento rok rast ekonomiky o 2,5 %. V predchádzajúcom odhade z decembra minulého roka počítala s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 2,2 %. O 0,3 percentuálneho bodu zlepšila banka vyhliadky rastu ekonomiky aj na rok 2025. Pôvodne predpokladala rast o 2,3 %, teraz odhaduje, že ekonomika vzrastie o 2,6 %.



Lepšie by sa mala vyvíjať aj miera inflácie. V decembrovom odhade očakávala centrálna banka v tomto roku medziročnú mieru inflácie na úrovni 3 %, najnovšie počíta s rastom spotrebiteľských cien o 2,4 %.



Na budúci rok sa miera inflácie podľa centrálnej banky zrýchli na 3 %, čo je však rovnako lepší odhad, než prezentovala v závere minulého roka. Vtedy počítala s infláciou v roku 2025 na úrovni 3,1 %. Navyše, bude to iba dočasné zrýchlenie, keď v roku 2026 centrálna banka počíta so spomalením inflácie na 2,3 %.



"Ekonomické vyhliadky sa zlepšujú. Očakávame, že k posilneniu hospodárskeho rastu by malo dôjsť v závere tohto roka," povedala viceguvernérka slovinskej centrálnej banky Tina Žumerová.



Rast tak bude výrazne vyšší než v rámci eurozóny. V menovom bloku sa tento rok očakáva rast ekonomiky o 0,9 % a v budúcich dvoch rokoch jeho zrýchlenie na 1,4 %, respektíve 1,6 %.



K lepšiemu než očakávanému vývoju slovinskej ekonomiky by mal tento rok prispieť najmä domáci dopyt, dodala Žumerová. Dôvodom je rast výdavkov vlády aj reálnych miezd. V rokoch 2025 a 2026 by slovinské hospodárstvo mal podporiť aj zahraničný dopyt a v dôsledku toho výraznejší export.



S rastúcou ekonomikou sa bude zlepšovať situácia v oblasti zamestnanosti a nezamestnanosť by sa mala naďalej držať na rekordných minimách, dodala Žumerová. Čo sa týka zahraničného obchodu, tento rok ekonomiku nepodporí. Centrálna banka totiž počíta v tomto roku s výraznejším rastom dovozu než vývozu. V ďalších rokoch by sa však situácia mala zmeniť a export by mal zaznamenať výraznejší rast.