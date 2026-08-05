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Slovinská jadrová elektráreň Krško zníži pre horúčavy výkon na 80%
Elektráreň sa vráti k bežnej prevádzke, až keď to podmienky dovolia.
Autor TASR
Ľubľana 5. augusta (TASR) - Jadrová elektráreň Krško v Slovinsku v stredu večer postupne zníži svoj výkon na 80 percent pre kriticky nízky prietok a vysokú teplotu vody v rieke Sáva. V prípade potreby sa môže znížiť ešte viac. Elektráreň sa vráti k bežnej prevádzke, až keď to podmienky dovolia, píše TASR na základe správy agentúry STA.
Priemerná denná teplota vody zo Sávy na chladenie reaktora v monitorovacom bode nesmie byť viac ako 28 stupňov Celzia a reaktor nemôže prispieť k jej otepleniu o viac ako tri stupne.
Jadrová elektráreň Krško dodáva do slovinskej elektrickej siete viac ako 50 percent elektriny, pri nízkom prietoku Sávy a vysokých teplotách využíva systém chladiacich veží na dodatočné chladenie v treťom chladiacom okruhu.
Priemerná denná teplota vody zo Sávy na chladenie reaktora v monitorovacom bode nesmie byť viac ako 28 stupňov Celzia a reaktor nemôže prispieť k jej otepleniu o viac ako tri stupne.
Jadrová elektráreň Krško dodáva do slovinskej elektrickej siete viac ako 50 percent elektriny, pri nízkom prietoku Sávy a vysokých teplotách využíva systém chladiacich veží na dodatočné chladenie v treťom chladiacom okruhu.