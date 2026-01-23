< sekcia Ekonomika
Slovinské ubytovacie zariadenia mali vlani rekordný počet turistov
Počet prenocovaní turistov stúpol o 5,9 % na 17,8 milióna.
Autor TASR
Ľubľana 23. januára (TASR) - Slovinsko v minulom roku zaznamenalo rekordných takmer sedem miliónov turistov. Oproti predošlému roku to bol rast o 6,2 %. Počet prenocovaní turistov stúpol o 5,9 % na 17,8 milióna, oznámil v piatok štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry STA.
Domáci turisti vlani zaplatili za takmer 4,5 milióna prenocovaní, čo bol zhruba rovnaký počet ako v predchádzajúcom roku. Počet prenocovaní zahraničných hostí sa zvýšil o 8 % na takmer 13,4 milióna. V rámci zahraničných návštevníkov najviac prenocovaní zaplatili hostia z Nemecka, a to viac ako dva milióny. Turisti z Talianska a Rakúska zaplatili zhodne viac ako milión prenocovaní. Za nimi nasledovali návštevníci z Chorvátska, Česka a Holandska.
V decembri slovinské ubytovacie zariadenia hlásili 376.000 príchodov turistov a takmer 878.000 prenocovaní. Počet príchodov turistov medziročne stúpol o 9 % a počet prenocovaní o 6 %. Počet domácich turistov, ktorých v decembri bolo zhruba 111.000, sa medziročne nezmenil. Počet ich prenocovaní oproti decembru 2024 klesol o 3 % na 290.000. Počet príchodov zahraničných turistov sa medziročne zvýšil o 9 % na takmer 265.000 a zaplatili za takmer 588.000 prenocovaní, čo predstavuje medziročný rast o 11 %. Zahraniční turisti sa najčastejšie zdržiavali v Ľubľane, pri Bledskom jazere a v prímorskom meste Piran.
