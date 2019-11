Slovinsko chce spustiť rokovania o výstavbe Karawanken tunelu

Ľubľana/Viedeň 23. novembra (TASR) - Slovinská diaľničná spoločnosť DARS chce začiatkom decembra spustiť nové kolo rokovaní o projekte omeškanej výstavby druhej rúry tunelu Karawanken v smere do Rakúska.



Do užšieho výberu sa dostala rakúska spoločnosť Implenia Österreich v konzorciu so svojím švajčiarskym materským koncernom a slovinskou stavebnou firmou CGP Novo Mesto. Ich ponuka má hodnotu 121,5 milióna eur. V hre je aj slovinsko-turecké konzorcium tvorené firmami Kolektor CGP, Riko a Yapi Merkezi (121 miliónov eur), tretím účastníkom je turecký stavebný koncern Cengis Insaat (99,6 milióna eur).



Traja uchádzači o štátny kontrakt dostali do súťaže celkovo päť ponúk. Rokovania by sa podľa slovinských médií mali ukončiť už v priebehu niekoľkých dní od ich začiatku.



Ide o druhý pokus prideliť stavebný projekt pre Karawanken tunel, keďže vlani muselo Slovinsko anulovať kontrakt s tureckým koncernom Cengis Insaat. Z časových dôvodov sa DARS rozhodol nevypísať ďalšiu súťaž, ale namiesto toho chce viesť priame rokovania s vybranými uchádzačmi z prvej súťaže. Pôvodné plány, podľa ktorých mal byť kontrakt pridelený ešte tento rok v lete, nevyšli pre množstvo sťažností podávaných v každej etape výberového procesu.



Podľa médií nie sú vylúčené ďalšie prieťahy ani v priebehu terajšieho procesu. DARS však aj napriek tomu počíta s tým, že stavebné práce sa začnú už v marci budúceho roka. To znamená, že sa tak stane dva roky a tri mesiace po prvej verejnej súťaži. Výstavba má trvať päť rokov. Naproti tomu na rakúskej strane sa druhá tunelová rúra razí už od septembra 2018.