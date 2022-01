Slovinsko plánuje, že prestane generovať elektrinu z uhlia

Ľubľana 16. januára (TASR) - Slovinsko plánuje, že do roku 2033 prestane generovať elektrinu z uhlia. To predpokladá národná stratégia vystúpenia z uhoľnej energie, ktorú vo štvrtok (13. 1.) schválila slovinská vláda. Stratégia sa sústredí na reštrukturalizáciu oboch uhoľných regiónov v krajine.



Jasný časový plán na vystúpenie z uhoľnej energie umožní Slovinsku, aby do roku 2027 vyčerpalo z európskych fondov 250 miliónov eur na tento prechod, uviedla vláda vo svojom vyhlásení. Prostriedky z fondov EÚ sa použijú na ekonomickú a sociálnu reštrukturalizáciu regiónu Šalek, kde je posledná slovinská uhoľná elektráreň Šoštanj a baňa Velenje, patriace štátnemu podniku HSE, a regiónu Stredná Sáva (Zasavje), kde sa už nenachádzajú žiadne funkčné elektrárne ani bane.



Slovinské ekologické organizácie presadzovali skorší dátum (2030) vystúpenia z uhoľnej energie. Poukazovali na to, že podľa expertov je potrebné ukončiť výrobu elektriny z uhlia ešte v tomto desaťročí.



V rámci verejnej diskusie sa však spomínali okrem roka 2033 ešte roky 2038 a 2042. Ekológovia poukazujú na vysoké straty, ktoré elektráreň Šoštanj zaznamenáva už roky. Predpokladá sa, že celková strata do roku 2030 po zohľadnení rýchleho nárastu cien elektriny a cien emisných povoleniek dosiahne okolo 870 miliónov eur.



Naopak, energetickí experti zdôrazňujú, že je potrebné nájsť riešenie, ako sa vykompenzuje výpadok po zatvorení elektrárne Šoštanj, na ktorú pripadá približne tretina slovinských elektrárenských kapacít.