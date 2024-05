Ľubľana 20. mája (TASR) - Slovinsko už nie je závislé od ruského plynu. Uviedol to v pondelok najväčší dodávateľ plynu v Slovinsku, spoločnosť Geoplin, v reakcii na tvrdenia Európskej komisie, že sa stále spolieha na plyn z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry STA.



Geoplin v tlačovej správe tvrdí, že kupuje plyn na trhoch v Európskej únii (EÚ) a na základe zmluvy od alžírskej spoločnosti Sonatrach. Ďalej uviedol, že vypovedal zmluvu s ruským Gazpromom na konci roka 2022 a ruský plyn od tejto spoločnosti nedostáva od roku 2023. Následne podpísal zmluvu s alžírskym Sonatrachom o dodávkach do konca roku 2025.



Začiatkom tohto roka 2024 Geoplin takmer zdvojnásobil dodávky z Alžírska vďaka dodatočnej dohode. "V zásade existuje obojstranný záujem na pokračovaní spolupráce medzi Geoplinom a Sonatrachom aj po skončení terajšieho zmluvného obdobia, ale konkrétne rokovania stále prebiehajú," napísal slovinský dodávateľ plynu.



"Pokračujúca diverzifikácia zdrojov zostáva našou prioritou pre zachovanie národnej bezpečnosti dodávok," vyhlásil Geoplin a dodal, že prebiehajú rozhovory s niekoľkými potenciálnymi partnermi.



Geoplin v súčasnosti kompenzuje chýbajúce dodávky plynu prostredníctvom krátkodobých kontraktov na trhoch v EÚ. Slovinská spoločnosť zdôraznila, že plyn, ktorý nakupuje, nie je ruského pôvodu. Pri obchodoch s európskymi dodávateľmi vychádza z toho, že plyn už bol dovezený do EÚ a má pôvod v EÚ, uviedol Geoplin s tým, že nemá prístup k záznamom o pôvode tohto plynu.



Európska komisia v piatok (17. 5.) uviedla, že zaznamenala závislosť Slovinska od ruského plynu. Slovinsko sa podľa Komisie naďalej spolieha na ruský plyn dovážaný cez Rakúsko. A je tiež jedným z piatich štátov EÚ, ktoré od augusta 2022 neznížili spotrebu plynu o 15 %, ako bolo dobrovoľne dohodnuté, ale len o 10 %.