Slovinský HDP vzrástol najviac od druhého štvrťroka 2022
Autor TASR
Ľubľana 15. mája (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Slovinska sa v prvom štvrťroku medziročne zväčšil o 3 % po raste o 2 % v predchádzajúcom kvartáli. Išlo o najsilnejší slovinský hospodársky rast od druhého štvrťroka 2022. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Motorom rastu slovinskej ekonomiky bolo zvýšenie vládnych výdavkov o 3,9 % a tvorba hrubého fixného kapitálu o 12,6 %. Spotreba domácností sa oproti prvému kvartálu minulého roka zväčšila o 2,7 %. Čistý export rast hospodárstva spomalil. Dovoz sa totiž zväčšil o 1,5 %, ale vývoz sa posilnil menej výrazne, a to o 0,7 %.
Na strane produkcie sa aktivita zvýšila v oblasti informácií a telekomunikácií (6,2 %), odborných, vedeckých, technických, administratívnych a podporných služieb (4,1 %) a verejnej správy, vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej práce (2,5 %). Posilnili sa aj finančné a poisťovacie aktivity (6,6 %).
Medzikvartálne sa slovinská ekonomika podľa sezónne upravených údajov počas januára až marca zväčšila o 0,7 % po raste o 0,4 % v predchádzajúcom štvrťroku.
