Slovmag Lubeník prerušil banskú činnosť, o prácu prišlo 30 ľudí
Slovmag Lubeník sa zaoberá ťažbou, úpravou a spracovaním magnezitovej suroviny, produkciou a predajom magnezitových slinkov a žiaruvzdorných výrobkov na báze magnezitu a magnetitu.
Lubeník 19. novembra (TASR) - Spoločnosť Slovmag Lubeník, ktorá sa na Gemeri zaoberá ťažbou a spracovaním magnezitu, dočasne prerušila banskú činnosť. Firma v tomto roku ukončila pracovný pomer s 30 pracovníkmi banskej prevádzky, ďalších 15 sa presunulo do iných výrobných činnosti. Pre TASR to v stanovisku uviedli členovia predstavenstva spoločnosti Slavomír Sabol a Alexander Novota. Na prerušenie činnosti upozornil Denník N.
Firma v stanovisku skonštatovala, že banská činnosť má v regióne dlhodobú tradíciu, v ostatnom období sa však pri jej vykonávaní dostala do špecifickej situácie. „Výrazným spôsobom sa znížil objem expedovanej produkcie na Ukrajinu. V dôsledku sankčných opatrení prijatých Európskou úniou sa obmedzil export produktov do Ruska a Bieloruska a zároveň obdobná situácia vznikla aj pri expedovaní tovaru do krajín, do ktorých sa produkcia expedovala cez Rusko,“ uviedol Slovmag Lubeník.
V súvislosti s negatívnymi faktormi ovplyvňujúcimi ťažbu firma pristúpila k optimalizačným opatreniam a banskú činnosť prerušila. „Všetky ostatné činnosti spoločnosti ostali zachované a pokračujú. Tržby spoločnosti sa medziročne zvýšili o 28 percent a cieľom uvedených organizačných opatrení je zabezpečiť pokračovanie tradičnej výroby žiaruvzdorných materiálov v energeticky náročnej výrobe a pri dodržiavaní všetkých sankčných opatrení,“ doplnila spoločnosť.
V regióne, ktorý patrí dlhodobo k tým s najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku, prišlo v dôsledku prerušenia banskej činnosti v Lubeníku o prácu 30 ľudí. Ďalších 15 využilo firmou ponúkanú možnosť zamestnať sa v rámci jej iných výrobných činností. „Aktuálne je na banskej prevádzke 15 zamestnancov zabezpečujúcich prevažne potrebné údržbárske činnosti,“ priblížil Slovmag Lubeník s tým, že v súčasnosti zamestnáva 278 ľudí.
Firma v stanovisku uvádza, že sa o pomoc pri riešení situácie už skôr obrátila na príslušné ministerstvá. Koncom októbra vláda schválila návrh rezortu vnútra, ktorý počíta s využitím nevyužívaných banských diel v Slovenskom rudohorí na účely civilnej ochrany. Spôsoby využitia preskúma spolu s Ministerstvom hospodárstva SR, materiál tiež počíta s ochranou ťažobného potenciálu ložísk.
„Vzhľadom na predpokladanú dočasnosť vplyvu uvedených vonkajších faktorov a na ostatné uvedené okolnosti môže preto spoločnosť len podporiť iniciatívu vlády SR pri hľadaní riešenia využiteľnosti existujúcich banských diel, pričom zároveň by sa zachovala možnosť prípadného budúceho využitia zásob magnezitu,“ reagovala spoločnosť.
Slovmag Lubeník sa zaoberá ťažbou, úpravou a spracovaním magnezitovej suroviny, produkciou a predajom magnezitových slinkov a žiaruvzdorných výrobkov na báze magnezitu a magnetitu. V okrese Revúca, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy, patrí dlhodobo k najväčším zamestnávateľom. Ešte na jar 2023 tu pracovalo 450 ľudí.
