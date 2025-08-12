< sekcia Ekonomika
Slovnaft a Heneken podpísali memorandum o zhodnotení produktov
Skupina Slovnaft sa zaoberá najmä spracovaním ropy a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných látok. Prevádzkuje
Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Spoločnosti Slovnaft a Heneken uzavreli memorandum o spolupráci zamerané na spracovanie popolčeka, ktorý vznikne ako vedľajší produkt v pripravovanom Centre energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) v areáli rafinérie. Dohoda zabezpečí jeho materiálové zhodnotenie, čím umožní návrat cenných surovín, najmä hliníka, späť do výrobného cyklu. Partnerstvo je súčasťou stratégie oboch spoločností znižovať množstvo odpadu ukladaného na skládky a podporovať princípy cirkulárnej ekonomiky. Informovala o tom Lucia Čorbová zo spoločnosti Slovnaft.
Spresnila, že CEZO bude využívať technológiu fluidného lôžka, ktorá umožní premeniť nerecyklovateľný komunálny a priemyselný odpad vrátane tekutých kalov na teplo a elektrickú energiu. Cieľom je znížiť environmentálnu záťaž odpadu a efektívne využiť jeho energetický, ako aj materiálový potenciál.
Pri procese energetického zhodnotenia odpadov podľa nej totiž vzniká popolček obsahujúci kovové frakcie, predovšetkým hliník. Spoločnosť Heneken dokáže zabezpečiť jeho separáciu, spracovanie a prípravu na opätovné využitie. „Z popolčeka sa po separácii získava hliníkový granulát, ktorý následne prechádza naším spracovaním a prípravou na opätovné využitie v hutníckom priemysle. Tento druhotný hliník sa tak môže vrátiť späť do výrobného cyklu - napríklad pri výrobe liatych zliatin, zlievarenských produktov či iných technických aplikácií,“ uviedol Michal Hudoba, riaditeľ Heneken Group.
Opätovné využitie hliníka prináša významnú environmentálnu úsporu, pretože recyklovaný hliník šetrí až 95 % energie v porovnaní s primárnou výrobou. Kombinácia energetického zhodnotenia odpadu a následného spracovania popolčeka tak prispeje k nižšej uhlíkovej stope a efektívnejšiemu využívaniu surovín.
„Našou ambíciou je, aby žiadny odpad, ktorý prejde naším zariadením, neostal nevyužitý. CEZO zhodnotí nerecyklovateľný odpad na energiu a v spolupráci s Henekenom dokážeme aj z popolčeka získať cenné suroviny a vrátiť ich späť do obehu. Takto prispievame k rozvoju priemyselných riešení, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky,“ povedal Marek Senkovič, riaditeľ spoločnosti Slovnaft.
Čorbová poznamenala, že aktuálne sa zámer CEZO nachádza v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Spoločnosť Slovnaft reflektuje všetky podnety zo strany verejnosti, zástupcov mesta, politických subjektov a Ministerstva životného prostredia SR a reaguje na ne v pripravovanom stanovisku, ktoré bude súčasťou správy o hodnotení CEZO.
Skupina Slovnaft sa zaoberá najmä spracovaním ropy a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných látok. Prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc na Slovensku. Skupina Slovnaft je členom medzinárodnej skupiny MOL.
Heneken Group patrí medzi popredných európskych lídrov v oblasti recyklácie a obchodu s neželeznými kovmi. Významnou súčasťou skupiny je šesť moderných výrobných závodov - tri na Slovensku a ďalšie v Juhoafrickej republike, Kanade a v tureckom Izmire.
