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Slovnaft a MH Teplárenský holding podpísali memorandum o teple
Projekt počíta s kapacitou 220.000 ton odpadu ročne a s využitím moderných technológií spĺňajúcich princípy najlepších dostupných techník.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Spoločnosti Slovnaft a MH Teplárenský holding (MHTH) podpísali memorandum o porozumení, ktoré vytvára rámec pre budúcu spoluprácu pri využití tepla z pripravovaného Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO). To má vzniknúť v existujúcom priemyselnom areáli rafinérie Slovnaftu vo Vlčom hrdle a svojím spustením nahradí súčasnú spaľovňu ropných kalov zo 70. rokov 20. storočia. Prvé dodávky tepla by sa mohli začať v rokoch 2030 až 2031, informoval Slovnaft.
Spoločnosť je už stabilným dodávateľom tepla pre MHTH. Prostredníctvom existujúcej infraštruktúry dodáva v priemere približne 100.000 megawatthodín (MWh) tepla ročne. Po uvedení zariadenia CEZO do prevádzky môže byť tento objem nahradený teplom z energetického zhodnotenia odpadu.
CEZO energetickým zhodnotením nerecyklovateľného odpadu bude schopné dodávať prostredníctvom existujúcej infraštruktúry parovodu približne 85.000 až 160.000 MWh tepla ročne. Takýto objem predstavuje približne 15 až 30 percent súčasnej spotreby tepla v sústave Bratislava - Východ, ktorá zásobuje mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov.
„CEZO môže pomôcť Slovensku riešiť tri dôležité výzvy súčasne. Nerecyklovateľný odpad využije na výrobu tepla a elektriny a zároveň prispeje k znižovaniu závislosti od fosílnych palív a skládkovania. Memorandum so spoločnosťou MH Teplárenský holding potvrdzuje, že projekt má konkrétne využitie a môže priniesť úžitok priemyslu aj obyvateľom Bratislavy,“ uviedol podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu Marek Senkovič.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ MHTH Adrián Jenčo informoval, že majú záujem nielen o diverzifikáciu portfólia dodávateľov tepla pre systém CZT (centrálne zásobovanie teplom), ale najmä o znižovanie nákladov na vykurovanie a postupné nahradenie závislosti od fosílnych palív. „Teplo vyrobené energetickým zhodnotením nerecyklovateľného odpadu je stabilným lokálnym zdrojom energie, ktorý vytvára predpoklady pre dlhodobú cenovú stabilitu dodávok tepla pre bratislavské domácnosti v budúcnosti,“ dodal.
CEZO bude energeticky zhodnocovať nerecyklovateľný komunálny, priemyselný a kvapalný odpad vrátane kalov a vyrábať z neho teplo a elektrickú energiu. Projekt počíta s kapacitou 220.000 ton odpadu ročne a s využitím moderných technológií spĺňajúcich princípy najlepších dostupných techník.
Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, ktorý sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných látok. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc na Slovensku. Skupina je členom medzinárodnej skupiny MOL.
MH Teplárenský holding, ktorý vznikol 1. mája 2022, prepája a zefektívňuje aktivity šiestich štátnych teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Ilave, Zvolene, Martine, Žiline a Košiciach. Spoločnosť vyrába ročne 2600 gigawatthodín (GWh) tepla a 650 GWh elektriny. Na centrálne zásobovanie teplom je pripojených 50 percent obyvateľov Slovenska. MHTH poskytuje služby pre približne 320.000 domácností a asi milión obyvateľov.
Spoločnosť je už stabilným dodávateľom tepla pre MHTH. Prostredníctvom existujúcej infraštruktúry dodáva v priemere približne 100.000 megawatthodín (MWh) tepla ročne. Po uvedení zariadenia CEZO do prevádzky môže byť tento objem nahradený teplom z energetického zhodnotenia odpadu.
CEZO energetickým zhodnotením nerecyklovateľného odpadu bude schopné dodávať prostredníctvom existujúcej infraštruktúry parovodu približne 85.000 až 160.000 MWh tepla ročne. Takýto objem predstavuje približne 15 až 30 percent súčasnej spotreby tepla v sústave Bratislava - Východ, ktorá zásobuje mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov.
„CEZO môže pomôcť Slovensku riešiť tri dôležité výzvy súčasne. Nerecyklovateľný odpad využije na výrobu tepla a elektriny a zároveň prispeje k znižovaniu závislosti od fosílnych palív a skládkovania. Memorandum so spoločnosťou MH Teplárenský holding potvrdzuje, že projekt má konkrétne využitie a môže priniesť úžitok priemyslu aj obyvateľom Bratislavy,“ uviedol podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu Marek Senkovič.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ MHTH Adrián Jenčo informoval, že majú záujem nielen o diverzifikáciu portfólia dodávateľov tepla pre systém CZT (centrálne zásobovanie teplom), ale najmä o znižovanie nákladov na vykurovanie a postupné nahradenie závislosti od fosílnych palív. „Teplo vyrobené energetickým zhodnotením nerecyklovateľného odpadu je stabilným lokálnym zdrojom energie, ktorý vytvára predpoklady pre dlhodobú cenovú stabilitu dodávok tepla pre bratislavské domácnosti v budúcnosti,“ dodal.
CEZO bude energeticky zhodnocovať nerecyklovateľný komunálny, priemyselný a kvapalný odpad vrátane kalov a vyrábať z neho teplo a elektrickú energiu. Projekt počíta s kapacitou 220.000 ton odpadu ročne a s využitím moderných technológií spĺňajúcich princípy najlepších dostupných techník.
Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, ktorý sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných látok. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc na Slovensku. Skupina je členom medzinárodnej skupiny MOL.
MH Teplárenský holding, ktorý vznikol 1. mája 2022, prepája a zefektívňuje aktivity šiestich štátnych teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Ilave, Zvolene, Martine, Žiline a Košiciach. Spoločnosť vyrába ročne 2600 gigawatthodín (GWh) tepla a 650 GWh elektriny. Na centrálne zásobovanie teplom je pripojených 50 percent obyvateľov Slovenska. MHTH poskytuje služby pre približne 320.000 domácností a asi milión obyvateľov.