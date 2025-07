Slovnaft ako prvý v SR využil na zníženie emisií Register plynov

Bratislava 24. júla (TASR) - Slovnaft sa stal prvým priemyselným podnikom na Slovensku, ktorý využil možnosť zníženia emisií CO2 pomocou nákupu biometánu, a to prostredníctvom Registra obnoviteľných plynov prevádzkovaného spoločnosťou SPP - distribúcia. Spolu s tým získal aj certifikát záruky pôvodu (Guarantee of Origin), ktorý potvrdzuje, že zakúpené množstvo plynu pochádza z obnoviteľného zdroja dodaného do európskej plynárenskej sústavy. Informovala o tom vo štvrtok rafinéria.



Tento krok je podľa spoločnosti súčasťou jej stratégie zameranej na dekarbonizáciu výrobných procesov a zároveň slúži ako testovací model pre budúce obchodovanie s obnoviteľnými plynmi v rámci systému EÚ Emission Trading System (ETS). Slovnaft je zároveň prvou spoločnosťou v rámci skupiny MOL, ktorá tento mechanizmus využila, nakoľko v ostatných členských krajinách, kde prevádzkuje rafinérie, sa registre obnoviteľných plynov ešte len zavádzajú.



„Slovnaft sa dlhodobo usiluje o znižovanie emisií CO2 a aktívne hľadá inovatívne riešenia smerujúce k zodpovednej a udržateľnej energetike. Využitie obnoviteľného plynu v podobe biometánu predstavuje konkrétny krok v našej energetickej transformácii. Slovnaft má zároveň ambíciu stať sa aj producentom biometánu a priamo ho využívať vo svojich rafinérskych procesoch,“ priblížil manažér oddelenia Sustainable solutions v spoločnosti Gábor Tóth.



Biometán je obnoviteľný plyn vznikajúci čistením bioplynu vyrobeného z biologicky rozložiteľných zvyškov, najčastejšie z poľnohospodárskych alebo komunálnych zdrojov. Má takmer identické vlastnosti ako zemný plyn, čo umožňuje jeho priame využitie bez potreby úprav existujúcej technológie. SPP - distribúcia zapojila do svojej distribučnej siete zatiaľ dve biometánové stanice. Očakáva, že do konca roka pribudnú ďalšie štyri a v budúcom roku by mohla mať na Slovensku v distribučnej sieti desať až dvanásť biometánových staníc.



„Register obnoviteľných plynov, ktorý prevádzkuje spoločnosť SPP - distribúcia, je jediným oficiálnym nástrojom na vydávanie, prenos a uplatnenie záruk pôvodu biometánu na Slovensku. Za dva roky prevádzky potvrdil svoju životaschopnosť, čoho dôkazom sú vydané záruky pôvodu v objeme viac ako 100 gigawatthodín (GWh) a trojnásobný počet držiteľov účtov v registri od jeho vzniku,“ vyčíslil Július Roth z distribučnej spoločnosti.



Register podľa neho plní dôležitú úlohu v podpore trhu s obnoviteľnými plynmi. Jeho spustením sa Slovensko zaradilo medzi krajiny s funkčným systémom na používanie záruk pôvodu obnoviteľných plynov v súlade s európskymi štandardmi. Záruka pôvodu je nezameniteľný doklad preukazujúci, že plyn bol vyrobený z obnoviteľného zdroja energie so štandardizovanými kvalitatívnymi parametrami. Je zároveň dôkazom transparentnosti a dôveryhodnosti pôvodu dodaného plynu, čo je kľúčové najmä pre splnenie požiadaviek európskej legislatívy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.