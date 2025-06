Slovnaft bude zásobovať český trh aj po skončení výnimky na ruskú ropu

Bratislava 2. júna (TASR) - Bratislavská rafinéria Slovnaft bude naďalej zásobovať český trh aj po skončení výnimky na vývoz produktov z ruskej ropy, ktorá platí do štvrtka 5. júna. TASR o tom informoval hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Nahradenie časti dodávok ruskej ropy si rafinéria v spolupráci s materskou spoločnosťou MOL zabezpečila cez Chorvátsko ropovodom Adria, hoci za vyššiu cenu prepravy, než aká je bežná v EÚ.



Projekt diverzifikácie dodávok ropy bude pokračovať až do roku 2027. „Ešte pred vypuknutím vojny spoločnosť investovala 170 miliónov dolárov (149,9 milióna eur) do rozvoja ropovodu Adria a súvisiacej infraštruktúry, Slovnaft otestoval 14 druhov ropy a Skupina MOL neustále hľadá alternatívne riešenia a trasy dodávok,“ uviedol Molnár. Napríklad obchodná dohoda o rope medzi spoločnosťami MOL a MVM z minulého týždňa by mohla zvýšiť objem dovážanej azerbajdžanskej ropy do regiónu o 160.000 ton ročne.



Na dovoz ruskej ropy boli v roku 2022 uvalené sankcie v rámci šiesteho balíčka opatrení EÚ voči Ruskej federácii, ktoré mali priamy dosah na trh s pohonnými látkami a ich výrobu na Slovensku. Slovensko dostalo výnimku, na základe ktorej mohlo exportovať výrobky z ruskej ropy do 5. decembra 2024. Túto výnimku sa podarilo predĺžiť o šesť mesiacov. Slovnaft ročne spracuje viac ako päť miliónov ton ropy a je významným exportérom nafty do Česka. Najzávislejšia od dodávok z bratislavskej rafinérie je Morava.



(1 EUR = 1,1339 USD)