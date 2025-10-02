< sekcia Ekonomika
Slovnaft: Do CEZO sa má zvážať odpad zo západných krajov Slovenska
Do Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO), ktoré má vzniknúť v Bratislave, sa má zvážať komunálny odpad z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Do Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO), ktoré má vzniknúť v Bratislave, sa má zvážať komunálny odpad z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Hlavné mesto SR Bratislavu bude naďalej zastrešovať spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu. Z týchto krajov sa bude dovážať aj priemyselný odpad. Uviedla to projektová manažérka pre CEZO zo spoločnosti Slovnaft Barbora Čerňanská s tým, že o dovoze priemyselného odpadu rokujú aj s automobilkami.
Nová štruktúra spracovávaných odpadov počíta s tým, že približne 54 percent bude tvoriť komunálny odpad, 35 percent priemyselný odpad a 11 percent kvapalný odpad, najmä vlastné kaly. „Priemyselný odpad je klasifikovaný ako odpad z obchodných centier alebo z menších prevádzok, ktorý je veľmi podobný komunálnemu odpadu, zároveň sú to aj tie naozajstné priemyselné odpady, ako farby, laky, rozpúšťadlá, nedorobky alebo nejaká chybná výroba,“ povedala Čerňanská.
Slovnaft ráta s tým, že odpad bude možné dovážať dvoma spôsobmi, a to po ceste alebo po železnici. CEZO by sa malo podľa Čerňanskej nachádzať v juhozápadnej časti priemyselného areálu rafinérie v Bratislave. „Miesto, kde by mal ten projekt stáť, je vlastne už teraz napojené na železnicu a pre nás to bude preferovaný spôsob dopravy odpadu k nám,“ poznamenala. Spoločnosť zároveň deklaruje, že odpad zo zahraničia dovážať nebude. Považuje to za drahé a neekologické.
CEZO by malo mať technológiu fluidného lôžka. Ide o cirkuláciu piesku zohriateho na takú vysokú teplotu, že sa správa ako tekutina. Piesok zohrieva odpad, pričom vznikajú plyny a popolček. „Je to veľmi efektívna technológia a nízkoemisná technológia,“ podotkla Čerňanská. Doplnila, že v súvislosti s popolom podpísal Slovnaft memorandum o spolupráci so spoločnosťou Heneken. Tá sa špecializuje na vyťahovanie kovov z popolčeka. Slovnaft podľa Čerňanskej aktuálne skúma aj ďalšie možnosti jeho využitia v stavebníctve alebo inom priemysle.
Riaditeľ New & Sustainable Businesses v Slovnafte Tomáš Beseda uviedol, že v rámci projektu majú otvorené rokovania s viacerými firmami z odpadového hospodárstva, ktoré zabezpečujú zber, prevoz a spracovanie odpadu hlavne na západnom Slovensku.
V rámci CEZO budú podľa Besedu aj technológie, vďaka ktorým sa odpad z čiernych kontajnerov ešte bude dotrieďovať a následne recyklovať. Centrum taktiež bude produkovať teplo. Využívať sa bude v rámci rafinérie a pre mesto Bratislava. „Až zhruba do 25 percent by sme vedeli pokryť mesto,“ skonštatoval.
Výstavba CEZO by sa mala uskutočniť v období rokov 2027 až 2029 a uvedenie do prevádzky sa predpokladá v roku 2030. Odhadovaná investícia je 320 miliónov eur. Pôvodne spoločnosť rátala s kapacitou 317.000 ton spracovaného odpadu za rok. Po pripomienkach však kapacitu znížila o 30 percent, čiže na 220.000 ton odpadu.
