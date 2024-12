Slovnaft dal 200 miliónov eur na technológie pre sankcie na ruskú ropu

Bratislava 10. decembra (TASR) - Celkové náklady rafinérie Slovnaft na úpravu technológie spracovania ropy, ktoré boli vyvolané sankciami voči Rusku, sa pohybujú na úrovni 200 miliónov eur. Ukončenie investičných projektov je naplánované na rok 2027 a spoločnosti by malo zabezpečiť väčšiu flexibilitu na spracovávanie alternatívnych rôp rozdielnych kvalít. Povedal to technológ rafinérie Jozef Žužov v rámci podcastu spoločnosti Slovnaft Talks.



Dizajn pôvodnej technológie, ktorá bola zameraná na spracovanie ťažšej ruskej ropy, sa od postavenia rafinérie podľa Žužova výraznejšie nemenil. Nové investície by tak mali byť zamerané na prácu s ľahšou ropou, ktorá je podľa odborníka viac dostupnejšia na trhu s touto komoditou.



Pomôcť z rozvojom nových technológií mala počiatočná investícia z roku 2015 súvisiaca s dovozom ropy prostredníctvom ropovodu Adria. "To, čo nám pomohlo, bola ešte investícia, ktorú sme zrealizovali v roku 2020, a to bola úplne nová ropná nádrž, ktorá je tá najväčšia, ktorú máme," ďalej uviedol Žužov, podľa ktorého nová nádrž výrazne pomohla spoločnosti s odberom alternatívnych rôp. Vďaka nej by malo byť možné flexibilnejšie pripravovať vhodné zmesi, čo bolo dovtedy obmedzené limitovaným počtom ropných nádrží.



Odborník dodal, že systém dopravy ropy z Chorvátska prostredníctvom ropovodu Adria je komplikovanejší ako ten pôvodný, pričom čas potrebný na dodanie sa pohybuje v rozmedzí jedného až dvoch týždňov. "Je to systém, ktorý dopravuje ropu nielen na Slovensko, ale aj na juh do Maďarska, do Chorvátska, do Srbska. To znamená, že je to trošku komplikovanejší systém, kde samozrejme prepravca, hlavne ten chorvátsky, musí brať do úvahy všetky požiadavky, ktoré sú naňho kladené," vysvetlil Žužov.



Platnosť výnimky na vývoz produktov vyrobených z ruskej ropy, ktorú malo Slovensko, a teda aj rafinéria Slovnaft, skončila minulý týždeň 5. decembra. O predĺženie platnosti výnimky na pôde Európskej únie sa usiluje rezort hospodárstva, ako aj predstavitelia slovenskej diplomacie.