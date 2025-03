Slovnaft investoval 63 mil. do modernizácie výroby polypropylénu

Bratislava 6. marca (TASR) - Spoločnosť Slovnaft investovala 63 miliónov eur do rozšírenia a modernizácie výroby polypropylénu v bratislavskej rafinérii. Ide pritom o jednu z najvýraznejších investícií za ostatných takmer 20 rokov, uviedla vo štvrtok spoločnosť.



Komplexná rekonštrukcia existujúcej výrobnej jednotky na výrobu polypropylénu PP3 zvýšila podľa spoločnosti výrobnú kapacitu, znížila objem vypúšťaných emisií, zlepšila bezpečnosť a priniesla väčšiu atraktivitu pre zákazníkov. Investícia by tak mala potvrdzovať stratégiu materskej Skupiny MOL, ktorá hovorí o znížení produkcie fosílnych palív a posilnení výroby základných plastov.



"Modernizácia a rozšírenie výroby polypropylénu v Slovnafte potvrdzujú vytýčenú cestu Skupiny MOL, ktorá chce postupne znížiť produkciu fosílnych palív v prospech zvýšenia výroby základných plastov. Realizovaná investícia posilňuje pozíciu Slovnaftu medzi poprednými modernými petrochemickými fabrikami v európskom regióne," uviedol Gabriel Szabó zo Skupiny MOL.



Výrobná jednotka polypropylénu PP3 spoločnosti Slovnaft funguje aktuálne v skúšobnej prevádzke, keď sa dolaďuje technológia a robia sa výkonnostné a kvalitatívne testy. Povolenie do trvalej prevádzky od úradov očakáva spoločnosť do konca tohto roka.



Polypropylén sa v Slovnafte vyrába vo forme granulátu farby mliečneho skla. Využíva sa v potravinárskom, textilnom či nábytkárskom priemysle, pri výrobe laboratórneho zariadenia, netkaných textílií, nádob na potraviny či kozmetiku, toaletné potreby, ale napríklad aj hračiek.