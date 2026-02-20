< sekcia Ekonomika
Slovnaft: Kým nie je Družba v prevádzke, ropu môžeme dovážať tankermi
Pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť v strednej a vo východnej Európe, staré spory musia ísť podľa Slovnaftu bokom.
Autor TASR
Bratislava 20. februára (TASR) - Slovnaft a MOL Group môžu v súlade s európskymi a americkými sankciami dovážať ruskú ropu po mori v prípade, že ropovod Družba nebude v prevádzke. V piatok to v reakcii na vyjadrenie chorvátskeho ministra hospodárstva Ante Šušnjara uviedla rafinéria Slovnaft s tým, že toto pravidlo platí aj pre Chorvátsko. MOL v spolupráci so Slovnaftom v súčasnosti pracujú na tom, aby zabezpečili ropu z čo najširšieho okruhu zdrojov, uviedol Slovnaft.
„Objednali sme dodávky zo Saudskej Arábie, z Nórska, Kazachstanu a Líbye. Prvé tankery dorazia do Omišalja začiatkom marca,“ priblížil hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Rafinéria okrem toho využíva aj strategické zásoby. „Vďaka diverzifikovaným zdrojom dokážeme udržať bezpečnosť dodávok v regióne aj v tejto situácii, no zároveň žiadame našich chorvátskych partnerov, aby nás podporili tým, že umožnia prechod všetkých dodávok,“ dodal Molnár.
Pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť v strednej a vo východnej Európe, staré spory musia ísť podľa Slovnaftu bokom. Situáciu treba riešiť spoločne, s chladnou hlavou a profesionálnym prístupom. Slovnaft a MOL Group podľa hovorcu pritom vždy striktne dodržiavajú všetky sankčné pravidlá a zodpovedne posudzujú všetky dostupné možnosti.
Dôležitou otázkou je aj kapacita ropovodu Adria, ktorým sa ropa dá dopraviť do Maďarska a následne na Slovensko. Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko a Európska komisia sa podľa Molnára dohodli na odborných, dlhodobých kapacitných testoch, na ktorých sa bude podieľať aj nezávislý medzinárodný tím pozorovateľov. „Až po ich ukončení budeme mať jasný obraz o tom, aké sú reálne možnosti chorvátskej časti ropovodu Adria. V tejto chvíli nemá zmysel operovať číslami, ktoré neprešli riadnym testovaním,“ zakončil Molnár.
