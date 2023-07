Slovnaft má problémy s kvalitou alternatívnej ropy

Bratislava 18. júla (TASR) – Bratislavská rafinéria Slovnaft musela pre horšiu kvalitu znížiť množstvá spracovávanej alternatívnej ropy dodávanej cez ropovod Adria. TASR to potvrdila Tatiana Novotná z komunikačného oddelenia spoločnosti. Zákazníci na Slovensku by nemali túto situáciu podľa nej pocítiť.



"Posledná dodávka alternatívnej ropy obsahovala desaťnásobne viac cudzích látok a nečistôt, ako voda či blato, oproti predchádzajúcim dodávkam, preto sme boli nútení prechodne znížiť objem spracovania alternatívnej ropy," uviedla Novotná.



Slovnaft začal používať ropu od alternatívnych dodávateľov napriek tomu, že Slovensko má od EÚ výnimku z embarga na spracovanie ruskej ropy dovezenej ropovodom Družba. Produkty z tejto ropy však nesmie okrem dvoch výnimiek, a to Česka a Ukrajiny, exportovať. Preto spracúva aj ropu dovezenú tankermi do Chorvátska, odkiaľ sa ropa do rafinérie prepravuje ropovodom Adria.



Za posledné obdobie Slovnaft spracoval viaceré alternatívne typy rôp, počas procesu sa potvrdili podľa Novotnej viaceré komplikácie, či už pri nákupe, preprave alebo spracovaní. Aktuálne rafinéria spracováva približne 30 % alternatívnej ropy, pokiaľ kvalitatívne vyhovuje, čo je aktuálna technologická hranica. Pre väčší podiel spracovania musí Slovnaft zrealizovať ďalšie technologické úpravy. Tie by mali dokončiť v budúcom roku počas plánovaných odstávok.



"Pre Slovnaft sú prísne štandardy kvality každého zdroja ropy nevyhnutné, aby sme zachovali konzistentnosť vlastností palív, ktoré vyrábame. Zároveň naďalej pracujeme na diverzifikácii možností dodávok ropy, aby sme boli schopní dodržať všetky záväzky voči našim zákazníkom," dodala Novotná.