Slovnaft medziročne zvýšil čistý zisk o 30 % na 539,5 milióna eur

Bratislava 1. júla (TASR) - Spoločnosť Slovnaft dosiahla za hospodársky rok 2023 zisk po zdanení vo výške viac ako 539,56 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy bol zisk spoločnosti 414,97 milióna eur, to je rast o 30 %. Vyplýva to z údajov, ktoré spoločnosť zverejnila v Registri účtovných závierok. Zisk Slovnaftu za hospodársky rok 2023 nepodliehal plateniu solidárneho príspevku, ktorý musela spoločnosť odviesť za predchádzajúce účtovné obdobie.



Celkové tržby spoločnosti za rok 2023 boli 5,902 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, v ktorom tržby dosiahli výšku 6,064 miliardy eur, ide o pokles o 2,7 %. Najvyššie tržby dosiahla spoločnosť, rovnako ako v roku 2022, z predaja motorových palív. Ten v celkovej štruktúre predstavoval takmer 72 % všetkých tržieb. Z geografického hľadiska zaznamenal Slovnaft najväčšie tržby na slovenskom trhu. Za ním nasledoval trh maďarský a český.



Významný rozdiel v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nastal pri výške odvedenej dane z príjmu právnických osôb. Daň z príjmov v roku 2023 poklesla o takmer 80 % a jej výška v aktuálnom období bola 134,914 milióna eur. Na zdaniteľný zisk spoločnosti sa uplatňovala, rovnako ako v predchádzajúcom období, 21 % sadzba dane z príjmov. V roku 2022 odviedol Slovnaft dodatočnú daň týkajúcu sa solidárneho príspevku vo výške takmer 520 miliónov eur. Na uplatnenie solidárneho príspevku v zdaňovacom období 2023 spoločnosť podľa informácií z účtovnej závierky nesplnila kritéria.



Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií sa zvýšil v roku 2023 z pôvodných 55 % na 70 % nadmerného zisku spoločností. Platenie solidárneho príspevku vyplynulo z rozhodnutia Európskej únie (EÚ), ktorá jeho výšku stanovila na minimálne 33 %. Slovnaft sa v minulosti vyjadril, že výška sadzby na Slovensku je v porovnaní so stanovenou sadzbou EÚ neadekvátna a mimoriadne znevýhodňujúca domácu rafinériu z hľadiska jej medzinárodnej konkurencieschopnosti.