Slovnaft nemá vyjadrenie od partnerov vo veci Družby

Bratislava 30. augusta (TASR) - Slovnaft nedostal oficiálne stanovisko od partnerov v súvislosti s odstavením ropovodu Družba, ku ktorému by malo dôjsť začiatkom budúceho roka, informoval hovorca spoločnosti Anton Molnár. Najväčší problém by malo zastavenie prevádzky predstavovať pre susedné Česko.



"Vyjadrenia poradcu ukrajinského prezidenta pána Podoľaka vnímame v tom kontexte, že najväčší problém na konci reťazca bude mať najmä Česká republika. Tá je totiž odkázaná na dovoz palív zo zahraničia a zvýšenie kapacity ropovodu TAL pre jej domáce rafinérie sa podľa dostupných vyjadrení očakáva až v polovici roka 2025," priblížil Molnár.



Rafinéria v Litvínove je podľa neho v súčasnosti zásobovaná prevažne cez Družbu ropou od spoločnosti Rosnefť. Zastavenie dodávok ropy cez tento ropovod by preto mohlo viesť až k odstaveniu najväčšej rafinérie v Česku.



Ukrajina plánuje zastaviť prevádzku ropovodu Družba 1. januára 2025. Ten zásobuje Maďarsko, Českú republiku a Slovensko ruskou ropou. V piatok to povedal poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak, podľa ktorého tak odstavením vedení a vylúčením ruských nosičov energie príde Moskva o svoj najlepší trh.