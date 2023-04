Slovnaft od pondelka spúšťa jarnú údržbu,odstaví 9 výrobných jednotiek

Bratislava 14. apríla (TASR) – Bratislavská rafinéria Slovnaft odstaví v pondelok (17. 4.) v rámci jarnej údržby deväť výrobných jednotiek. Cyklus plánovaných odstávok v tomto roku sa začína odstavením technológií na výrobu benzínov, síry a polypropylénu, uviedla v piatok rafinéria.



"Pri odstavovaní, údržbe a nábehu technológií môžu hlavne počas prvých troch dní obyvatelia v okolí rafinérie evidovať sprievodné javy – zápach pri otváraní a parení zariadení a mierne horenie na poľných horákoch," priblížil hovorca Slovnaftu Anton Molnár.



Medzi odstavenými jednotkami sú aj dve kľúčové palivárske technológie – RHC (Residual Hydrocracking, spracovanie ťažkých zvyškov) a výroba vodíka komplexu Hydrokrak. Spolu s nimi bude odstavená v rafinérskej časti aj technológia na výrobu síry a ďalšie prevádzky. V petrochemickej časti je do kalendára jarných plánovaných odstávok zaradená výrobná jednotka Polypropylén 3 (PP3).



"Cieľom odstávok sú kontroly a inšpekcie vyžadované legislatívou, čistenie zariadení a menšie investičné projekty, ktoré pokrývajú inštaláciu nových regulačných ventilov a výmenu zariadení na konci životnosti," informoval manažér plánovaných odstávok Slovnaftu Martin Bičan.



Výrobné jednotky by mali po údržbe nabehnúť do plnej prevádzky postupne v prvej polovici mája. Slovnaft tento rok plánuje na jeseň odstaviť ďalšie tri výrobné jednotky.