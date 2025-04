Slovnaft plánuje postaviť Centrum energetického zhodnotenia odpadu

Bratislava 4. apríla (TASR) - Spoločnosť Slovnaft plánuje do roku 2030 postaviť Centrum energetického zhodnotenia odpadu (CEZO), čím by sa mal znížiť aj podiel skládkovania na Slovensku. Centrum bude postavené v areáli spoločnosti, pričom nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. V piatok to na stretnutí s médiami uviedla Barbora Čerňanská, manažérka rozvoja technológií skupiny MOL, ktorej súčasťou je spoločnosť Slovnaft.



„Pripravujeme projekt energetického zhodnocovania odpadu. Ide o zariadenie, ktoré bude zhodnocovať 316.000 ton odpadu ročne a bude možné spracovávať tak komunálny odpad, ako aj priemyselný odpad,“ povedala Čerňanská.



Centrum by malo byť postavené v južnej časti priemyselného areálu Slovnaft mimo osídlených oblastí, kde je už v súčasnosti vybudovaná infraštruktúra na to, aby teplo vo forme pary a elektriny vedela spoločnosť využívať v rámci rafinérie. Cieľom je spracovať približne dve tretiny zmesového komunálneho odpadu, pričom zvyšok bude tvoriť priemyselný odpad, ako napríklad farby, laky, kaly z čistiarní odpadových vôd alebo automobilového priemyslu či rôzne iné komponenty, ktoré nie je možné ďalej spracovať.



O dovážaní odpadu zo zahraničia spoločnosť neuvažuje, keďže prioritou je pre ňu Slovensko. Najviac odpadu vzniká na západnom Slovensku, a to 591 kg na osobu. V slovenských domácnostiach sa tvorí ročne 2,56 milióna ton odpadu, čo je 471,91 kg na osobu. CEZO by malo znížiť skládkovanie na Slovensku, čím pomôže naplniť aj plán SR v rámci smernice EÚ, ktorého cieľom je do roku 2035 obmedziť skládkovanie na maximálne desať percent a zvýšiť podiel recyklácie.



V minulosti mal k výstavbe vybudovania spaľovne odpadu pripomienky magistrát hlavného mesta, ktorý upozornil, že v predloženom zámere chýba identifikácia zvozovej oblasti, z ktorej sa odpady budú zvážať. Proti zámeru vznikla aj petícia, ktorú podpísalo vyše 2800 ľudí. Čerňanská zdôraznila, že CEZO nebude mať negatívny vplyv na zdravie ľudí.



„Sme v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, takzvaná EIA, v rámci ktorého bolo robené množstvo štúdií, ako rozptylová štúdia na emisie, zvozová štúdia na dostupnosť odpadu, dopravná štúdia, takže všetky tieto štúdie preukázali, že projekt nebude mať výrazný vplyv na životné prostredie,“ priblížila.



Do budúcna by chcela spoločnosť odpad využívať nielen na energetické zhodnotenie, ale aj priamo ako surovinu pre firemné procesy, či už vo forme recyklovaných palív, alebo plastov.