Slovnaft podpísal opäť ročnú zmluvu o preprave ropy s firmou JANAF

Bratislava 26. februára (TASR) - Spoločnosti MOL a Slovnaft podpísali zmluvu o preprave viac ako dvoch miliónov ton ropy so spoločnosťou JANAF, ktorá prevádzkuje chorvátsku časť ropovodu Adria. Je však podľa nich poľutovaniahodné, že sa opäť dohodli len na ročnom kontrakte s výrazne vyššími poplatkami oproti bežným európskym prepravným tarifám. Informoval o tom v stredu hovorca Slovnaftu Anton Molnár.



"Skupina MOL je presvedčená, že viacročná dohoda by zvýšila predvídateľnosť prostredia pre väčšiu bezpečnosť dodávok v regióne. Vysoké poplatky za prepravu ropovodom Adria, stanovené v zmluve, určite neprispejú k udržaniu cenovej stability energií," uviedol Molnár.



Spoločnosti skupiny MOL podľa neho zároveň netrpezlivo očakávajú dlho avizované technické zdokonalenie prepravnej kapacity spoločnosti JANAF, ktoré by zabezpečilo stabilné a objemovo dostatočné celoročné dodávky ropy na chorvátskom úseku ropovodu.



Jediným spôsobom, ako znížiť zraniteľnosť vnútrozemských krajín v oblasti dodávok ropy, je totiž zachovať všetky možnosti alternatívnych trás otvorené. "S týmto vedomím a zodpovednosťou za bezpečnosť zásobovania celého regiónu nezostávala spoločnostiam MOL a Slovnaft iná možnosť, než ročnú zmluvu podpísať," uzavrel Molnár.



Obe spoločnosti zároveň podpísali zmluvu o skladovaní ropy v termináloch Omišalj a Sisak do konca roka 2027.