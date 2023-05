Slovnaft podpísal zmluvu o preprave ropy s chorvátskou firmou JANAF

Bratislava 23. mája (TASR) - Rafinérie Slovnaft a MOL sa po viac ako ročných rokovaniach dohodli s chorvátskou spoločnosťou JANAF na poplatku za používanie ropovodu Adria a uzatvorili zmluvu o preprave ropy, ktorá je pre Slovensko strategicky dôležitá. Kontrakt je však dohodnutý iba na jeden rok a cena za prepravu niekoľkonásobne prekračuje štandardnú výšku poplatkov v EÚ, informoval v utorok hovorca Slovnaftu Anton Molnár.



"Spoločnosť JANAF súhlasila pre Slovnaft a MOL len s jednoročným kontraktom s pomerne vysokou cenou za prepravu ropy. To znamená, že Slovnaft a MOL budú platiť niekoľkonásobne vyššie poplatky v porovnaní s primeraným štandardom v EÚ. Slovnaft, ako aj MOL nemali inú možnosť ako dohodu akceptovať, keďže ropovod Adria zohráva dôležitú úlohu v bezpečnosti alternatívnych dodávok ropy pre región strednej a východnej Európy," uviedol Molnár.



Slovnaft potrebuje, v súlade so sankciami EÚ voči Rusku, vyrábať naftu, benzín a ďalšie produkty z alternatívnej neruskej ropy, aby uspokojil dopyt z Česka, Rakúska a Poľska. Slovenská rafinéria je totiž jediným exportérom v regióne, keďže okolité krajiny nie sú v produkcii palív sebestačné. Jedinou cestou, ako alternatívnu ropu dopraviť na Slovensko, je cez ropovod Adria a morský prístav Omišalj, ktoré kontroluje spoločnosť JANAF.



Ropovod Adria aktívnejšie Slovnaft začal využívať od februára tohto roka, keď vstúpili do platnosti sankcie na vývoz produktov z ruskej ropy. Slovnaft, ako aj MOL sa však domnievajú, že súčasná dohoda nevytvára trvalé a konkurencieschopné základy pre bezpečnosť dodávok ropy cez ropovod Adria na Slovensko. To môže v budúcnosti vyvolávať obavy o bezpečnosť dodávok palív v širšom regióne strednej a východnej Európy.