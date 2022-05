Slovnaft: Prechodné obdobie využijeme na posilnenie dodávok cez Adriu

Bratislava 5. mája (TASR) – Bratislavská rafinéria Slovnaft zásobuje svojimi výrobkami nielen Slovensko, ale takmer dve tretiny svojej produkcie exportuje do krajín strednej Európy ako Poľsko, Česká republika a Rakúsko. Vedenie Slovnaftu preto pozitívne vníma, že pre slovenskú vládu je dôležitá energetická bezpečnosť krajiny, ale aj širšieho regiónu, uviedol v reakcii na Slovenskom požadované trojročné prechodné obdobie na odchod od ruskej ropy predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi. Prípadné prechodné obdobie podľa neho Slovnaft využije na posilnenie dodávok ropy cez ropovod Adria.



"Slovensko je vďaka Slovnaftu v produkcii palív a iných produktov sebestačné, čo je nesporná výhoda v porovnaní s inými krajinami EÚ. Zároveň však musíme rešpektovať našu historickú geografickú polohu a jej výhody, ale i nevýhody," uviedol Világi. Šéf Slovnaftu pripomenul, že Slovensko je vnútrozemský štát a nemá prístup k moru, tak ako napríklad Poľsko, Litva, Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko či ďalšie štáty EÚ. "Preto sme ako Skupina MOL v minulosti iniciovali rekonštrukciu alternatívnej trasy voči ropovodu Družba. Dnes sa ukazuje, že investície do ropovodu Adria, ktoré sa urobili v dobrých časoch, nám umožňujú prísun alternatívnych dodávok ropy, ktoré od roku 2016 postupne v menších objemoch realizujeme," dodal.



Časť odbornej verejnosti, ktorá zastáva okamžité odstrihnutie od dodávok ruskej ropy, si podľa Világiho nie je vedomá všetkých súvislostí a následkov z toho vyplývajúcich a nenesie žiadnu zodpovednosť.



Embargo na dovoz ruskej ropy navrhla tento týždeň v šiestom balíku sankcií Európska komisia. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v stredu (4. 5.) uviedol, že Slovensko požaduje na ukončenie dovozu ropy trojročný odklad. Podobný postoj má aj Česko. Ďalšou krajinou, ktorá odoberá ruskú ropu cez ropovod, je Maďarsko, to však embargo úplne odmieta a plánuje ho vetovať.