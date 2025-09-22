< sekcia Ekonomika
Slovnaft prehodnotil kapacitu aj zloženie odpadu pre CEZO
Bratislava 22. septembra (TASR) - Akciová spoločnosť Slovnaft po dôkladnej diskusii s odbornými partnermi, reflektujúc požiadavky Ministerstva životného prostredia SR, ako aj širšej verejnosti, upravila svoj pôvodný zámer Centra energetického zhodnotenia odpadu (CEZO). Projekt sa zásadne mení v dvoch parametroch. Celková kapacita zariadenia sa zníži o 30 % na 220.000 ton ročne a mení sa aj pomer komunálneho a priemyselného odpadu. Po novom sa CEZO bude orientovať vo väčšej miere na nerecyklovateľné priemyselné odpady, pre ktoré Slovensko v súčasnosti nemá dostatočné riešenie. Celková investícia do CEZO sa podľa najnovších prepočtov odhaduje na 320 miliónov eur. Informovala o tom spoločnosť.
Rozhodnutie o znížení kapacity je priamou reakciou na pripomienky verejnosti aj štátnych orgánov, najmä v súvislosti s otázkou dostupnosti odpadu. Hoci viaceré štúdie a diskusie s partnermi potvrdili, že komunálneho odpadu bude dostatok aj v budúcnosti, Slovnaft rešpektuje výhrady zúčastnených strán a zaväzuje sa k zníženiu kapacity CEZO. Nová štruktúra spracovávaných odpadov počíta s tým, že približne 54 % bude tvoriť komunálny odpad, 35 % priemyselný odpad a 11 % kvapalný odpad, najmä vlastné kaly.
„Rozhodnutie o znížení kapacity a posilnení zamerania na priemyselné odpady je dôkazom, že Slovnaft počúva partnerov, verejnosť ako aj expertov z Ministerstva životného prostredia SR. Našou ambíciou je priniesť riešenie, ktoré bude environmentálne bezpečné, ekonomicky udržateľné a prospešné pre slovenský priemysel aj spoločnosť,“ uviedol Marek Senkovič, riaditeľ Slovnaftu.
Výstavba CEZO je naplánovaná v priemyselnom areáli rafinérie s cieľom maximálne využiť energetický potenciál zariadenia, ako aj existujúcu infraštruktúru, zdroje a bezpečnostné prvky. Súčasťou týchto opatrení je systém hydraulickej ochrany podzemných vôd, tvorený sústavou 799 vrtov, ktorý chráni podzemné vody pod areálom rafinérie a v jej okolí pred znečistením.
CEZO bude schopné spracovať kaly z priemyselných a komunálnych čistiarní odpadových vôd. V kombinácii s existujúcou mechanicko-chemicko-biologickou čistiarňou odpadových vôd spoločnosti Slovnaft vytvorí komplexný systém nakladania s kvapalnými odpadmi a priemyselnými odpadovými vodami. V prípade potreby môže tento systém poslúžiť aj iným priemyselným podnikom alebo samosprávam, napríklad pri riešení environmentálnych záťaží. CEZO bude vybavené najmodernejšou technológiou spĺňajúcou princípy BAT (Best Available Techniques).
Spoločnosť Slovnaft zároveň podľa svojich slov kategoricky odmieta akékoľvek úvahy o plánovanom dovoze odpadu z Maďarska či iných krajín a šírenie tejto nepravdivej správy pokladá za hoax. Materská spoločnosť MOL pripravuje v Maďarsku a Chorvátsku vlastné projekty v oblasti recyklácie a energetického zhodnocovania, ktoré pokryjú miestne potreby.
Spoločnosť Slovnaft informovala verejnosť o svojom zámere CEZO koncom roka 2023 a odvtedy je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, počas ktorého je plne súčinná. Novým CEZO plánuje nahradiť svoju existujúcu spaľovňu kalov zo 70. rokov minulého storočia. Dokončenie výstavby a následné uvedenie CEZO do prevádzky je naplánované na rok 2030.
Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných látok. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc na Slovensku.
