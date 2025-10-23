Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. október 2025Meniny má Alojzia
< sekcia Ekonomika

Slovnaft pri obhajobe plánovaného CEZO ukázal na rakúsky Linz

.
Na archívnej snímke rafinéria Slovnaft v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V septembri Slovnaft projekt prehodnotil. Celková kapacita zariadenia sa zníži o 30 % na 220.000 ton ročne a mení sa aj pomer komunálneho a priemyselného odpadu.

Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - V blízkosti rakúskeho mesta Linz funguje od roku 2011 zariadenie na energetické zhodnotenie odpadu, ktoré funguje na princípe technológie fluidného lôžka, ktorá umožňuje vysoko účinné spaľovanie s minimálnymi vplyvmi na okolie. Rovnaký princíp plánuje využiť aj Centrum energetického zhodnotenia odpadu (CEZO), ktoré spoločnosť Slovnaft pripravuje v Bratislave, uviedla vo štvrtok bratislavská rafinéria.

Energetické zhodnotenie odpadu v Rakúsku je dlhodobo akceptované verejnosťou a považované za súčasť modernej odpadovej infraštruktúry, kde sa na nerecyklovateľný odpad nazerá ako na zdroj energie,“ uviedol Slovnaft. Linz AG v Rakúsku ročne spracuje energetickým zhodnotením 275.000 ton komunálneho a priemyselného odpadu vrátane tekutých kalov a zásobuje energiou 65.000 domácností.

Na podobných princípoch má byť postavené aj CEZO spoločnosti Slovnaft, ktoré sa v súčasnosti nachádza v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Projekt sa však stretol s odporom verejnosti a odmietlo ho začiatkom leta aj miestne zastupiteľstvo v bratislavskej Petržalke. V septembri Slovnaft projekt prehodnotil. Celková kapacita zariadenia sa zníži o 30 % na 220.000 ton ročne a mení sa aj pomer komunálneho a priemyselného odpadu. Po novom sa CEZO bude orientovať vo väčšej miere na nerecyklovateľné priemyselné odpady.

Zariadenie Linz AG kombinuje linku na dotriedenie a predúpravu odpadu s moderným systémom zhodnocovania. Z nazbieraného odpadu sa najskôr odstraňujú materiály vhodné na recykláciu alebo také, ktoré do procesu nepatria – napríklad batérie či tlakové obaly. Zvyšok sa rozdrví na menšie časti s maximálnou dĺžkou desať centimetrov a následne putuje do kotla, kde sa z odpadu stáva palivo pre výrobu tepla a elektriny.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec z filmu Tisícročná včela

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov