Slovnaft testuje svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

Bratislava 21. januára (TASR) - Petrochemická skupina Slovnaft od štvrtka do utorka (26. 1.) v rámci celoplošného skríningu testuje vo svojich priestoroch na jednom odberovom mieste zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí o to prejavia záujem. Podporu pri príprave testovania a zabezpečení antigénových testov poskytol firme štát a samosprávy, zdravotníkov na odoberanie vzoriek a ďalší podporný personál si Slovnaft zabezpečil sám, informoval hovorca spoločnosti Anton Molnár.



Slovnaft je firma, ktorá spadá do kritickej infraštruktúry, a preto svojich zamestnancov testuje pravidelne aj mimo štátom organizovaných akcií. "Minulý rok sme sa zapojili do prvého aj druhého kola celoplošného testovania, okrem toho sme sami vykonali viac ako 13.000 PCR a antigénových testov. Preto bolo samozrejmé, že sme aj teraz mali ambíciu v spolupráci s príslušnými štátnymi úradmi vytvoriť pre zamestnancov bezpečné podmienky na odbery, aby skríning so svojimi rodinami absolvovali v takpovediac domácom prostredí. Chceme tak chrániť nielen zamestnancov, ale aj ich rodiny a príbuzných, a nepretržite udržať plynulé zásobovanie našej krajiny motorovými palivami," povedal výkonný riaditeľ Slovnaftu Marek Senkovič.



Od začiatku pandémie eviduje skupina Slovnaft viac ako 200 prípadov nákazy novým koronavírusom. Spoločnosti sa však darí brániť šíreniu ochorenia vo vnútri firmy. Slovnaft ako kritický prvok v zásobovaní Slovenska motorovými palivami prejavil záujem aj o očkovanie svojich zamestnancov proti ochoreniu COVID-19. V tejto otázke spoločnosť aktívne komunikuje so zástupcami štátu.