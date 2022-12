Slovnaft: Vláda zavedením príspevku ohrozuje energetickú bezpečnosť SR

Bratislava 2. decembra (TASR) – Zavedenie solidárneho príspevku vo výške 70 % zo zvýšeného zisku rafinérií, spoločností na ťažbu plynu, ropy a uhlia, bude mať negatívny vplyv na energetickú bezpečnosť krajiny, slovenskú ekonomiku a v konečnom dôsledku aj príjmy štátneho rozpočtu v budúcnosti. Upozornila na to rafinéria Slovnaft, ktorej sa mimoriadny odvod priamo dotýka.



Spoločnosť stredajšie rozhodnutie vlády berie na vedomie, no viac ako dvojnásobné zvýšenie sadzby oproti odporúčaniu Rady EÚ, ktoré je na úrovni 33 %, však vníma ako diskriminačné a vysoko znevýhodňujúce v konkurenčnom prostredí. "Zaistenie energetickej bezpečnosti Slovenska aj stredoeurópskeho regiónu si vyžaduje investície rádovo v stovkách miliónov eur, pričom takto navrhnutý solidárny príspevok môže investície spoločnosti Slovnaft výrazne oklieštiť," zdôraznil Slovnaft.



Firma upozornila, že nikto zo zástupcov vlády si nenašiel čas rokovať s jedným z najväčších prispievateľov do štátneho rozpočtu a konzultovať tak zásadnú vec. Vláda podľa Slovnaftu zavádza neúmerne vysoký solidárny príspevok bez relevantných analýz a prepočtov práve v čase, kedy by sa mala sústrediť na pomoc pri zabezpečení alternatívnych dodávok ropy najmä z pohľadu prepravných kapacít a taríf.



Majiteľom Slovnaftu je maďarská skupina MOL. "Spoločnosť Slovnaft a Skupina MOL preskúmajú všetky právne možnosti aj v súvislosti s dohodou o vzájomnej podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Maďarskom," upozornila rafinéria.