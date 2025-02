Slovnaft vlani investoval do technológií rekordných 330 miliónov eur

Bratislava 20. februára (TASR) - Skupina Slovnaft vlani investovala do údržby, úprav a modernizácie svojich výrobných zariadení 330 miliónov eur, čo je najväčší objem financií v jej histórii. Išlo najmä o úpravu technológií z dôvodu diverzifikácie zdrojov ropy a modernizáciu alebo predĺženie životnosti výrobných jednotiek. Od začlenenia do Skupiny MOL v roku 2000 dosiahli celkové investície Slovnaftu 3,1 miliardy eur, informovala vo štvrtok spoločnosť.



Do historicky najväčších generálnych revízií investoval Slovnaft spolu 100 miliónov eur. Odstavených bolo 25 výrobných jednotiek, čo je približne polovica rafinérie, práce trvali šesť mesiacov, týkali sa celkovo štyroch tisícok zariadení a podieľalo sa na nich približne dvetisíc ľudí.



Generálne revízie spoločnosť využila aj na technologické úpravy v rámci plánu na diverzifikáciu v spracovaní rôznych typov rôp. Celkovo plánuje rafinéria investovať do parciálnych, na seba nadväzujúcich projektov v prepočte spolu 191,7 milióna eur, aby bola plne technologicky pripravená na spracovanie rôznych druhov ropy z celého sveta.



Významný objem investícií si vlani vyžiadala druhá fáza rozsiahleho projektu predĺženia životnosti etylénovej jednotky v petrochemickej časti Slovnaftu. Táto výrobná jednotka bola vybudovaná takmer pred polstoročím a je kľúčová pre výrobu plastov a ďalších chemikálií.



Ďalším významným minuloročným projektom bola modernizácia a rozšírenie výrobnej kapacity jednotky na výrobu polypropylénu PP3. Výrobná kapacita polypropylénu sa zvýšila o 33.000 ton na 300.000 ton ročne, pričom sa posilnila produkcia najžiadanejších druhov polypropylénu.



Slovnaft vlani investoval aj v maloobchode. Otvorením štyroch nových čerpacích staníc spoločnosť zvýšila ich celkový počet na 238 a posilnila pozíciu lídra na trhu.



Aj nasledujúcich rokoch 2025 a 2026 bude Slovnaft v masívnych investíciách pokračovať. Podľa aktuálnych plánov by mali dosiahnuť celkovú sumu 350 miliónov eur.