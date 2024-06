Slovnaft využíva na svojich čerpacích staniciach slnečnú energiu

Bratislava 21. júna (TASR) - Petrochemická spoločnosť Slovnaft začala využívať na svojich čerpacích staniciach solárnu energiu. V pilotnej fáze projektu nainštalovala fotovoltické elektrárne na 20 čerpacích staníc. Sumárny inštalovaný výkon je zhruba 200 kilowattov (kW) a celková očakávaná ročná úspora energií je 220 megawatthodín (MWh), čo predstavuje ročné úspory nákladov vo výške 50.000 eur. Informovala o tom v piatok spoločnosť Slovnaft.



Spolu 20 z 235 čerpacích staníc Slovnaft využíva slnečné svetlo na výrobu elektrickej energie pre svoju vlastnú spotrebu. Fotovoltické panely na čerpacích staniciach zabezpečia energiu napríklad na prevádzku chladiacich zariadení, prípravu jedál a kávy. Projekt Slovnaft predstavil symbolicky na Európsky solárny deň, ktorý pripadá na 21. jún.



Motiváciou k využívaniu solárnej energie bol podľa spoločnosti pred dvomi rokmi aj nárast cien energií a nevyspytateľnosť trhu. "Naším cieľom bolo, aby sa prevádzka jednotlivých čerpacích staníc mohla oprieť o viac zdrojov energie. Logickým krokom bolo pridať do svojho energetického mixu solárnu energiu. Je to obdobné rozhodnutie, ako robia racionálne domácnosti. Nemali sme ambíciu produkovať energiu do zásoby a ukladať ju do batérií alebo predávať do siete," vysvetlil manažér rozvoja maloobchodnej siete spoločnosti Slovnaft Robert Kausitz.



Na montáž fotovoltických elektrární využila spoločnosť existujúce prestrešenia tankovacích stojanov alebo strechy čerpacích staníc. V súčasnosti je v prevádzke 436 panelov a Slovnaft zároveň pracuje na rozšírení projektu.