Slovnaft zredukuje na budúci rok podiel ruskej ropy na 60 %

Bratislava 18. novembra (TASR) - Slovenská rafinérska spoločnosť Slovnaft zníži na budúci rok podiel ruskej ropy v rámci svojich spracovateľských aktivít z terajších 95 % zhruba na 60 %. Namiesto nej bude využívať iné zmesi, aby tak dodržala sankcie Európskej únie zavedené voči Rusku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Slovnaft spracováva približne 124.000 barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov) a svoje produkty vyváža do ďalších krajín strednej Európy. Firma používala ropu dodávanú ropovodom Družba, urýchľuje však potrebné úpravy, aby mohla využívať iné zmesi. Musí tak urobiť s cieľom naplniť blížiace sa embargo na dovoz ruskej ropy do krajín EÚ.



Slovensko si spolu s Maďarskom a Českom vyrokovalo výnimku na dovoz ropy prostredníctvom ropovodu Družba, výnimka sa však netýka väčšiny exportu palív vyrobených z ruskej ropy, čo pre Slovnaft predstavuje problém. Ako pre Reuters uviedol hovorca Slovnaftu Anton Molnár, Slovnaft bude môcť vďaka dohodnutým výnimkám pokrývajúcim slovenský trh a spočiatku aj vývoz palív do Česka udržať si určitý podiel ruskej ropy vo svojom produktovom mixe. "Predpokladáme, že pokiaľ sa udrží náš podiel na domácom trhu a trhu Českej republiky, tak v budúcom roku by sme mohli spracovávať zhruba 60 % ročného objemu s (ruskou zmesou) REBCO a zvyšok by predstavovali alternatívy určené na export," povedal Molnár. Zároveň dodal, že cieľom firmy je udržať spracovateľskú kapacitu zhruba na súčasnej úrovni.



Výnimka, ktorá sa vzťahuje na vývoz do Českej republiky, vyprší 5. decembra budúceho roka. Slovnaft potom bude musieť opäť znížiť podiel ruskej ropy. Spoločnosť exportuje približne 62 % zo svojej produkcie nafty. Okrem toho vyváža aj väčšinu benzínu, leteckého paliva či polymérov.