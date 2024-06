Slovnaft zvyšuje svoju flexibilitu v spracovaní rôznych typov ropy

Bratislava 26. júna (TASR) - Akciová spoločnosť Slovnaft je o krok bližšie k diverzifikácii zdrojov pre svoju výrobu a k väčšej flexibilite pri spracovaní ropy. Vďaka investičným projektom realizovaným v uplynulých mesiacoch bude môcť Slovnaft vyrábať motorové palivá a ďalšie produkty z väčšieho objemu alternatívnych druhov ropy. Informovala o tom spoločnosť.



Slovnaft spracúva rôzne druhy ropy už od roku 2016. Minulý rok bol približne každý štvrtý liter motorového paliva v rafinérii vyrobený z inej ako ruskej ropy. Išlo o surovinu, ktorú spoločnosť nakúpila na trhu a dopravila do Európy po mori. Technológie rafinérie boli historicky nastavené na ropnú zmes REBCO. "V prípade ropných zmesí z iných lokalít musíme počítať s ich špecifickým zložením a vlastnosťami. Môžu obsahovať väčšie množstvo síry, sú hustejšie alebo pôsobia korozívne. Aby sme zabránili neželanej degradácii materiálov a poškodeniu výrobných jednotiek, nastavili sme si plán nevyhnutných, ako aj preventívnych úprav technológií," vysvetlil Branislav Vinter, riaditeľ výroby v Slovnafte.



Spoločnosť Slovnaft na to využila obdobie plánovaných generálnych revízií, ktoré sa v rafinérii realizujú po piatich rokoch. Počas jarnej fázy bola rafinéria čiastočne odstavená, čo vytvorilo vhodné podmienky na technologické úpravy na výrobných jednotkách. "V tomto období sme pristúpili k výmene plášťa pece na atmosférickej destilácii, vymenili sme niektoré potrubia na výrobných jednotkách, aby boli z odolnejších materiálov, a tiež konvekciu pece pri výrobe vodíka. Nainštalovali sme aj sofistikovaný online systém, pomocou ktorého dokážeme v reálnom čase monitorovať stav materiálov a odhaliť prípadnú koróziu alebo iné znehodnocovanie," spresnil Vinter.



S dobudovaním kapacít na zmiešavanie rôp a nevyhnutnou výmenou metalurgie začal Slovnaft už v minulom roku. Celková investícia potrebná na zmenu technológií sa pohybuje na úrovni 200 miliónov eur a predstavuje sériu parciálnych projektov, ktoré na seba nadväzujú. Tieto sú rozvrhnuté do niekoľkých fáz až do roku 2027, a to tak, aby sa úpravy na technológiách realizovali vždy v obdobiach, keď v rafinérii prebiehajú iné údržbové aktivity. Tohtoročné generálne revízie spolu s investíciami do úpravy technológií stáli rafinériu približne 130 miliónov eur.



Neruské ropné zmesi nakupuje Slovnaft na voľnom trhu. Za uplynulý rok a pol spoločnosť kúpila, prepravila a následne spracovala rôzne druhy rôp a ich zmesí pôvodom z USA, Saudskej Arábie, Ománu, Azerbajdžanu, Kazachstanu, Iraku, niektorých regiónov severnej Afriky alebo Guyany. Ropné zmesi, ktorých vlastnosti vyhovujú potrebám Slovnaftu, privážajú tankery do chorvátskeho prístavu Omišajľ, odkiaľ sa prepravujú ropovodom Adria. Ten sa v Maďarsku napája na južnú vetvu ropovodu Družba, ktorým sa surovina dostane až do Slovnaftu. Zabezpečenie takéhoto nákupu aj preprava sú pre Slovnaft technicky náročnejšie a aj drahšie.



Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, a. s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných látok. Prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc na Slovensku.