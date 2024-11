SLSP: Na podvodníkov si treba dávať pozor aj počas Black Friday

Bratislava 25. novembra (TASR) - Pozor na podvodníkov si treba dávať aj počas výpredajov Black Friday. Pri výrazných zľavách a snahe nakúpiť za akciové ceny ľudia totiž strácajú ostražitosť a prehliadnuť tak môžu aj zjavné znaky upozorňujúce na podvod. V pondelok na to upozornila Slovenská sporiteľňa (SLSP).



"Vedia, že ľudia čakajú na nízke ceny. Čím vyššia zľava, tým sú náchylnejší nakúpiť viac. Strácajú ostražitosť a ich pozornosti môžu uniknúť znaky poukazujúce na podvodný web," priblížila hovorkyňa SLSP Marta Cesnaková.



Počas minuloročného Black Friday minuli klienti banky na Slovensku vyše 5,5 milióna eur pri internetových nákupoch platených kartou, a to za jediný deň. Priemerná cena nákupu bola 44 eur. Podobne sa správali aj rok predtým, keď počas Black Friday minuli takmer 5 miliónov eur a priemerná cena jedného nákupu bola takmer 50 eur. Počas výpredajov tak podľa banky Slováci minuli o tretinu viac ako v priemerný deň počas roka.



Nákupy a platby kartou v e-shopoch môžu byť bezpečné, pokiaľ si zákazník dáva pozor. Internetovú stránku e-shopu si treba vopred overiť a preveriť si recenzie online obchodu. Banka tiež odporúča pri online nákupoch používať takzvanú virtuálnu kartu. "Hneď po nákupe na webe ju môže klient zrušiť. Takýmto spôsobom ochráni svoje peniaze, pretože ani v prípade podvodného e-shopu sa k jeho ďalším peniazom nedostane nikto cudzí," doplnila Cesnaková.



Podvodné e-shopy či kybernetické podvody na trhu pripravia ročne Slovákov o milióny eur. Podľa Jána Adamovského zo SLSP sa však situácia postupne zlepšuje a počet nahlásených podvodov už nerastie takým raketovým tempom ako vlani. Upozornil, že minulý rok nahlásili klienti banky o 530 % podvodov viac ako dva roky predtým. "Teraz sa nárast, medzi rokmi 2022 a 2024, pohybuje na úrovni okolo 40 percent," priblížil Adamovský s tým, že klienti viac reflektujú na osvetu, ktorú banka robí. Darí sa tiež zachytávať viac podvodov ako v minulosti.



Kybernetickí podvodníci stále prichádzajú s novými typmi podvodov, no používajú aj rôzne formy manipulačných podvodov, pri ktorých obeť zmanipulujú tak, že im dobrovoľne pošle peniaze na účet. "V prípade, ak je klient podvodníkom zmanipulovaný a verí mu, realizuje transakcie sám, zo svojho zariadenia a úplne dobrovoľne. Často ich robí opakovane počas dlhšieho časového obdobia. Suma týchto podvodných transakcií je preto oveľa vyššia v porovnaní s tým, ak klient napríklad jednorazovo naletí podvodníkovi pri kúpe alebo predaji tovaru na bazáre," doplnil Adamovský.