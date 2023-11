Slovenská sporiteľňa: Online podvodníci sú medzinárodne organizovaní

Bratislava 28. novembra (TASR) - Počet online podvodov výrazne narástol. Medzi rokmi 2021 a 2023 sa počet nahlásených podvodov zdvihol až o 530 %, pričom mesačne sa banky stretávajú až s tisíckou podvodných transakcií. Hoci v minulosti patrili medzi podvodníkov skôr jednotlivci, v súčasnosti ide o veľké organizované skupiny, ktoré pôsobia medzinárodne. V utorok o tom informovala Slovenská sporiteľňa (SLSP).



"Štatisticky to vychádza, že každý druhý klient sa stretol s podvodníkom. Ak podvodu naletí, v priemere príde o 2700 eur. Najvyššia suma presahovala 65.000 eur," konštatoval šéf bezpečnosti SLSP Ján Adamovský. Obeťou podvodu sa podľa neho stávajú ľudia naprieč sociálnym statusom a bydliskom.



Online podvody majú podľa odbornej poradkyne IPčka Zuzany Juránekovej oveľa väčšie dosahy ako len finančné. "Ľudia prežívajú stres, stratu dôvery, pocit vlastného zlyhania, hanbu aj vinu, čo sa prejavuje na duševnom zdraví," poukázala. Na IPčko sa podvedení klienti obracajú práve pre psychické ťažkosti.



Metódy podvodníkov sú podľa nej sofistikovanejšie. "Podvodníci využívajú napríklad manipulatívne techniky na zvýšenie viditeľnosti a dôveryhodnosti prostredníctvom falošných recenzií. To im umožňuje nalákať nič netušiacich ľudí na škodlivé webstránky alebo propagovať podvodné produkty či služby," vysvetlila Juráneková.



V súčasnosti sa podľa nej bankoví klienti najčastejšie stretávajú s falošnými bankármi, podvodmi na bazároch a investičnými podvodmi. "Z pohľadu online podvodov sa najčastejšie stretávame u dospelých ľudí s romantickým podvodníkmi (4,2 %), takzvaným phisingom (2,2 %), smishingom (1,9 %) a camfectingom (1,1 %)," dodala Juráneková.



Odborníci upozorňujú, že banka nikdy neposiela aktívny odkaz na prihlásenie do elektronického bankovníctva alebo zadanie platobnej karty. Takisto je potrebné si skontrolovať webovú stránku, na ktorej sa klient nachádza, alebo doménu, z ktorej bol email odoslaný.