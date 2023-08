Ekonómovia: Slovensko je v rebríčku prosperity na 23. mieste v EÚ

Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovensko je v rebríčku celkovej prosperity na 23. mieste v EÚ, Česká republika na 14. mieste. Uviedli to pri prezentácii výsledkov Indexu prosperity Slovenska Mária Valachyová a David Navrátil, hlavní ekonómovia Slovenskej sporiteľne (SLSP) a Českej sporiteľne. Slovensko podľa nich zaostáva vo väčšine ukazovateľov, darí sa mu skôr v udržateľnosti a najlepšie je v rovnosti príjmov.



Slovensko podľa zistení indexu prosperity, ktorý pripravili analytici SLSP, doteraz dobehlo priemer ekonomiky EÚ len na 80 %. Slováci majú podľa výsledkov indexu štvrté najhoršie školstvo v EÚ, žijú kratšie a v zdraví len 57 rokov, čo je o päť rokov menej ako Česko a o 13 rokov menej ako Švédsko.



"Dopadli sme zle kvôli tomu, že Slovensko urobilo veľmi málo štrukturálnych reforiem za posledných 10 rokov. Výrazne sme sa posunuli v ekonomickej úrovni a v bohatstve po roku 2004, keď sme vstúpili do EÚ. Vtedy k nám prišiel veľký transfer technológií, firmy raketovo naštartovali produkciu. Avšak tieto zdroje nám už došli a posledných 10 rokov už nebohatneme tak rýchlo ako predtým. Na to, aby sme sa zlepšili, bude treba naštartovať výraznejšie zmeny. Na strane štátu, ale aj na strane firiem, domácností, jednotlivcov. Treba viac investovať, viac sa vzdelávať, viac sa zaujímať o svoj zdravotný stav. Ako ekonomika by sme sa mali posunúť k produkcii s vyššou pridanou hodnotou. Bude užitočné viac prepájať verejný a súkromný sektor," vysvetlila Valachyová.



Hlavným motorom zlepšovania prosperity má byť ekonomický rast. "Ten je úplne kľúčový pre zvyšovanie životnej úrovne. Neexistuje žiadna iná politika, ktorá by bola schopná zdvojnásobiť životnú úroveň počas jednej generácie. Analýzy dlhodobého rastu jednoznačne ukazujú, že takmer polovica rastu ekonomiky je ovplyvnená inováciami, štvrtina vzdelávaním a 15 % správnou alokáciou talentov. A ukazuje sa, že najlepšie spoločenské a ekonomické zmeny dosiahneme len vtedy, ak budú vláda a biznis spolupracovať. Je preto potrebné vybudovať konsenzus medzi verejným a súkromným sektorom a spolupracovať na politikách a štandardoch, ktoré zaistia posun k spravodlivejšej, bezpečnejšej a prosperujúcej spoločnosti," dodal David Navrátil, hlavný ekonóm Českej sporiteľne.



Súčasťou ekonomického diskusného podujatia bola aj panelová diskusia o potrebe inovácií, vedy, výskumu a vzdelávania s Máriou Bielikovou z KInITu, Petrom Kolesárom z Civitty, Ivanom Miklošom z MESA10 a Petrom Krutilom, generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľne.