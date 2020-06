Slovenská sporiteľňa vyčerpala prvý balík Antikorona záruky

Bratislava 3. júna (TASR) – Slovenská sporiteľňa (SLSP) doteraz poskytla zvýhodnený úver pre firmy postihnuté pandémiou ochorenia COVID-19 Antikorona záruka 41 spoločnostiam a vyčerpala prvý balík financií určených na tieto úvery vo výške takmer 9,2 milióna eur. So Slovak Investment Holdingom (SIH) banka uzatvorila dohodu o druhej tranži v rovnakej výške. Záujem o štvorročné preklenovacie úvery v nízkym úrokom však výrazne prekračuje pripravovaný objem financií, keď 1100 firiem požiadalo o pôžičky v celkovej výške 114 miliónov eur, informovala v stredu SLSP.



"Už dnes viem, že druhú tranžu vyčerpáme a máme pripravenú žiadosť o tretiu tranžu. Zároveň stále rokujeme o ďalšej schéme v hodnote 500 miliónov eur mesačne na celý bankový trh a verím, že sa čoskoro dohodneme, aby sme vedeli pomôcť ďalším firmám zasiahnutým krízou," uviedol člen predstavenstva SLSP Norbert Hovančák. SLSP uzavrela zmluvu so SIH o poskytovaní úverov Antikorona záruka ako prvá na Slovensku, a ako prvá zatiaľ podpísala aj dohodu o pokračovaní tohto projektu.



Zvýhodnené úverové financovanie Antikorona záruka je určené pre podnikateľov, ktorých fungovanie je ovplyvnené priamo pandémiou alebo karanténnymi opatreniami zameranými na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu. Preklenovacie úvery by mali pomôcť firmám prekonať finančné ťažkosti spôsobené núteným zatvorením alebo obmedzením prevádzky a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.



Nízkoúročené úvery Antikorona záruka poskytujú Slovenská sporiteľňa, BKS Bank, Všeobecná úverová banka, UniCredit Bank, Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, Československá obchodná banka, OTP Banka Slovensko a Tatra banka.



Úrok sa má pohybovať podľa aktuálnej úrokovej sadzby komerčnej banky na úrovni od nula do dvoch percent. Financie je možné použiť na mzdy, tovary, služby, energie či nájomné, nie sú však určené na splácanie starých úverov či pokuty a penále. Podnikatelia sa so žiadosťami o úver musia obrátiť na jednu z bánk, ktorá sa do programu SIH Antikorona záruka zapojila.