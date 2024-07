SLSP: Zefektívnenie samospráv v SR by mohlo priniesť významné úspory

Bratislava 13. júla (TASR) - Slovensko má v rámci EÚ druhý najvyšší počet samospráv na 100.000 obyvateľov. Naznačuje to, že existuje priestor na zefektívnenie verejnej správy, čo by mohlo priniesť významné úspory a zlepšenie kvality služieb pre občanov. Vyplýva to z Týždenného prehľadu Slovenskej sporiteľne (SLSP), o ktorom informoval jej analytik Marián Kočiš.



"Skvalitnenie a zefektívnenie služieb samospráv môže znamenať aj to, že peniaze od investorov alebo eurofondy budú do regiónov prúdiť rýchlejšie, čo nakoniec vytvorí dodatočnú relevantnú agendu a aj samotné pracovné miesta. Okrem toho je tu demografická zmena, a teda ľudia v produktívnom veku budú jednoducho chýbať," uviedla SLSP.



Slovensko má na 100.000 obyvateľov takmer 54 samospráv. Tesne viac majú Česi, a to 59 samospráv. Na treťom mieste sú podľa SLSP Francúzi s 52 samosprávami. "V susednom Poľsku je počet samospráv tiež výrazne nižší, a to 6,5 na 100.000 obyvateľov. Pritom práve Poľsko je často uvádzané ako pozitívny príklad čerpania eurofondov zo strany samospráv," dodala banka.



Primerané zníženie počtu subjektov verejnej správy by podľa nej neznamenalo posun k centralizácii moci, ale posun k efektívnosti riadenia zdrojov na úrovni regiónov. Lokálna centralizácia by priniesla efektívnejšie, kvalitnejšie a najmä lacnejšie služby občanom.



Zároveň by sa podľa banky taktiež uľahčil proces prenesenia kompetencií na samosprávy. "Výdavky samospráv sa dnes pohybujú na úrovni šesť percent hrubého domáceho produktu (HDP), čo je objem, kde by sme určite vedeli optimalizáciou nájsť a ušetriť desiatky až stovky miliónov eur. Pri potrebe poctivej konsolidácie verejných financií ide o nezanedbateľný objem," vysvetlila.



Lepšia úroveň digitálnych služieb štátu smerom k občanom by zefektívňovanie samospráv podľa SLSP taktiež výrazne uľahčila. Kľúčové však je, aby obyvatelia väčšinu potrebných administratívnych úkonov dokázali vyriešiť z pohodlia domova.