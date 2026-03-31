SLSP zvyšuje od 1. apríla sadzby hypoték aj termínovaných vkladov
Slovenská sporiteľňa zvyšuje od stredy 1. apríla úrokové sadzby jednoročnej, trojročnej a päťročnej fixácie úverov na bývanie o 0,2 až 0,3 percentuálneho bodu (p. b.).
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Slovenská sporiteľňa zvyšuje od stredy 1. apríla úrokové sadzby jednoročnej, trojročnej a päťročnej fixácie úverov na bývanie o 0,2 až 0,3 percentuálneho bodu (p. b.). Zároveň zvyšuje aj úroky na termínovaných vkladoch, najmä pri dlhších splatnostiach od jedného roka, informovala v utorok banka.
Úročenie hypoték s fixáciou na jeden rok tak bude začínať na úrovni 4,09 % namiesto doterajších 3,89 %. Pri fixácii na tri roky vzrastie najnižší úrok na 3,79 % z predchádzajúcich 3,49 % a pri päťročnej fixácii na 4,09 % z 3,89 %. Desaťročná a päťnásťročná fixácia zostávajú na doterajšej úrovni 4,69 % a 4,99 %.
Cieľom týchto zmien je podľa banky zohľadniť vývoj trhových sadzieb pod vplyvom geopolitickej situácie a ponúknuť klientom stabilné podmienky pri financovaní bývania aj pri sporení.
„Vývoj trhových sadzieb sa postupne premieta aj do cien hypoték a niektoré krátke a stredné fixácie už nie je možné držať na úrovni z obdobia najnižších sadzieb. Zároveň však chceme klientom ponúknuť férové zhodnotenie úspor, preto výraznejšie zvyšujeme úroky na termínovaných vkladoch, najmä pri dlhších viazanostiach. Verím, že táto kombinácia umožní domácnostiam lepšie plánovať svoje financie - či už ide o financovanie bývania, alebo bezpečné zhodnotenie voľných prostriedkov,“ konštatoval člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za retailové bankovníctvo Juraj Barta.
Úročenie hypoték s fixáciou na jeden rok tak bude začínať na úrovni 4,09 % namiesto doterajších 3,89 %. Pri fixácii na tri roky vzrastie najnižší úrok na 3,79 % z predchádzajúcich 3,49 % a pri päťročnej fixácii na 4,09 % z 3,89 %. Desaťročná a päťnásťročná fixácia zostávajú na doterajšej úrovni 4,69 % a 4,99 %.
Cieľom týchto zmien je podľa banky zohľadniť vývoj trhových sadzieb pod vplyvom geopolitickej situácie a ponúknuť klientom stabilné podmienky pri financovaní bývania aj pri sporení.
„Vývoj trhových sadzieb sa postupne premieta aj do cien hypoték a niektoré krátke a stredné fixácie už nie je možné držať na úrovni z obdobia najnižších sadzieb. Zároveň však chceme klientom ponúknuť férové zhodnotenie úspor, preto výraznejšie zvyšujeme úroky na termínovaných vkladoch, najmä pri dlhších viazanostiach. Verím, že táto kombinácia umožní domácnostiam lepšie plánovať svoje financie - či už ide o financovanie bývania, alebo bezpečné zhodnotenie voľných prostriedkov,“ konštatoval člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za retailové bankovníctvo Juraj Barta.