Bratislava 25. mája (TASR) - Slovenská sporiteľňa (SLSP) zvyšuje úrokové sadzby úverov na bývanie. Zároveň pokračuje vo zvyšovaní úrokov na depozitách. Vo štvrtok o tom informoval Lukáš Havlík zo SLSP.



Odôvodnil, že banka od júna mení úrokové sadzby úverov na bývanie z dôvodu vývoja na medzibankovom trhu. Keďže krivka nákladov je inverzná, cena za krátke peniaze je vyššia než za dlhodobé.



Ročné úrokové sadzby úveru na bývanie budú pri jednoročnej a trojročnej fixácii vo výške od 4,49 % (doteraz to bolo 4,19 %) a v prípade päťročnej fixácie budú začínať tiež od 4,49 % (z pôvodných 4,29 %). Pri desaťročnej fixácii to bude najmenej 4,69 % (z 4,49 %) a v prípade 15-ročnej fixácie budú od 4,89 % (z 4,89 %), vyčíslil Havlík. Ide o sadzby po zohľadnení zvýhodnenia v rámci programu Výhodný súčet.



Banka od júna zvyšuje aj úrokové sadzby na sporení, termínovaných a kombi vkladoch o 0,5 % ročne. Klienti pri kombi vkladoch vedia získať v prvom roku štyri percentá ročne, vyčíslil Havlík.



Doplnil, že pri jednoročnej a dvojročnej viazanosti v prípade termínovaných vkladov bude úroková sadzba jedno percento. Pri trojročnej viazanosti to bude 1,5 %.



"Ak budú klienti spĺňať podmienky programu Lepšie úroky, získajú na 12- a 24-mesačnej viazanosti 1,5 % ročne a dve percentá pri 36-mesačnej viazanosti. Ďalšie pol percento môžu získať klienti, ktorí si zrušia vkladnú knižku a zriadia si nový termínovaný vklad," uviedol Havlík. Úroky na sporení banka zvyšuje tak, že sadzbou 0,5 % ročne bude úročiť zostatok do 10.000 eur a zvyšnú časť sadzbou 0,01 % ročne.



"Dvanásťmesačná viazanosť bude po novom atraktívnejšia a pridávame aj novú, 24-mesačnú viazanosť, aby mali klienti väčší výber," uviedol člen predstavenstva banky Juraj Barta, ktorý je zodpovedný za retailové bankovníctvo. "Počet ľudí, ktorí si berú dnes hypotéku, je však oproti klientom so sporením či vkladmi podstatne menší. Viac ľudí teda bude benefitovať zo súčasnej zmeny, je ich viac ako 500.000," vysvetľuje.