DHL zruší 8000 pracovných miest v rámci úspory nákladov

Bonn 6. marca (TASR) - Nemecká logistická skupina DHL vo štvrtok predstavila plány na zrušenie približne 8000 pracovných miest v Nemecku v tomto roku. Je to súčasť jej stratégie na úsporu viac ako 1 miliardy eur do roku 2027 po tom, ako vykázala ročný pokles prevádzkového zisku za minulý rok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



K znižovaniu pracovných miest, ktoré predstavuje viac ako 1 % celkovej pracovnej sily spoločnosti, dôjde v nemeckej divízii Post & Parcel (P&P). A skôr úbytkom než povinným prepúšťaním, povedal generálny riaditeľ DHL Tobias Meyer.



Logistické firmy očakávajú, že v tomto roku pravdepodobne zaznamenajú spomalenie v dôsledku normalizácie výnosov a oslabenia dopytu.



Parash Jain, vedúci oddelenia výskumu dopravy a logistiky v banke HSBC, odhaduje, že rast globálneho obchodu s kontajnermi a leteckej nákladnej dopravy sa v roku 2025 zníži na polovicu.



DHL vykázala za rok 2024 zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) 5,89 miliardy eur, čo predstavuje medziročný pokles o 7,2 %. Napriek tomu jej EBIT prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 5,81 miliardy eur. Tržby spoločnosti v minulom roku vzrástli o 3 % na 84,2 miliardy eur z 81,8 miliardy eur v roku 2023.



V tomto roku 2025 skupina očakáva prevádzkový zisk viac ako 6 miliárd eur, čo je pod očakávaniami analytikov na úrovni 6,29 miliardy eur. Prognóza nezohľadňuje potenciálne vplyvy zmien v colnej alebo obchodnej politike.



DHL navrhuje dividendu vo výške 1,85 eura na akciu za rok 2024 a zvýšenie programu spätného odkúpenia akcií spusteného v roku 2022 o 2 miliardy eur až na 6 miliárd eur aj jeho predĺžením do roku 2026.