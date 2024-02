Domino's Pizza vo 4. štvrťroku prekonala odhady Wall Street

Ann Arbor 26. februára (TASR) - Americká sieť Domino's Pizza v poslednom štvrťroku minulého roka prekonala prognózy Wall Street. Prispeli k tomu zmeny jej vernostného programu a partnerstvo pri donáške so spoločnosťou Uber. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Po problémoch so spomalením predaja začiatkom roka 2023 Domino's Pizza v posledných mesiacoch minulého roka spustila viacero iniciatív vrátane akcií. Ponúkla pritom viac výhod v rámci vernostných programov, čo jej pomohlo prilákať klientov.



Celkové tržby Domino's Pizza, ktorá má prevádzky po celom svete vrátane Slovenska, za tri mesiace do konca decembra 2023 vzrástli o 0,8 % na 1,40 miliardy USD (1,29 miliardy eur) z 1,39 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Tzv. porovnateľné tržby, v prevádzkach otvorených viac ako rok, sa vo 4. štvrťroku zvýšili o 2,8 %. Prekonali tak odhady analytikov, ktorí očakávali, že stúpnu o 2,2 %.



Čistý zisk spoločnosti vo 4. štvrťroku mierne klesol o 0,6 % na 157,29 milióna USD zo 158,30 milióna USD rok predtým. Dôvodom však bolo najmä zvýšenie rezervy na dane z príjmu.



Zisk na akciu pritom vzrástol o 1,1 % na 4,48 USD zo 4,43 USD/akcia v predchádzajúcom roku, zatiaľ čo analytici v priemere očakávali zisk 4,38 USD na akciu.



Zisk pred zdanením stúpol na 205,50 milióna USD zo 189,79 milióna USD.



Spoločnosť zvýšila svoju štvrťročnú dividendu o 25 % na 1,51 USD na akciu a oznámila dodatočný plán spätného odkúpenia akcií vo výške 1 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0834 USD)