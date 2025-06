FedEx oznámil z 4. štvrťrok nárast zisku aj tržieb

Memphis 25. júna (TASR) - Americká zásielková spoločnosť FedEx oznámila za 4. štvrťrok obchodného roka 2024/2025 nárast zisku aj tržieb. Jej výsledky prekonali aj odhady analytikov z Wall Street. Pripísala to svojej snahe o zníženie nákladov. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a RTTNews.



Spoločnosť FedEx Corporation (FDX) oznámila za tri mesiace do konca mája 2025 zisk 1,65 miliardy USD (1,42 miliardy eur) alebo 6,88 USD na akciu. To bolo viac ako 1,47 miliardy USD alebo 5,94 USD na akciu v predchádzajúcom roku. Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 6,07 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali, že spoločnosť zarobí v priemere 5,86 USD na akciu.



Tržby FedExu v sledovanom období vzrástli o 0,5 % na 22,2 miliardy USD z 22,1 miliardy USD v minulom roku. Analytici pritom očakávali pokles tržieb na 21,79 miliardy USD. Za celý fiškálny rok sa tržby spoločnosti FedEx zvýšili len mierne, na 87,9 miliardy USD z 87,7 miliardy USD.



Spoločnosť FedEx oznámila tiež, že v uplynulom fiškálnom roku 2024/2025 dosiahla svoj cieľ úspor vo výške 4 miliardy USD a v tomto roku chce znížiť náklady o 1 miliardu USD. Spoločnosť však neposkytla celoročné prognózy zisku na fiškálny rok 2025/2026 vzhľadom na neistotu okolo vývoja ciel a ekonomiky.



(1 EUR = 1,1607 USD)